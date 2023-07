Umowa zbożowa zerwana. Premier Morawiecki zabrał głos

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany jak zerwanie przez Rosję umowy zbożowej może wpłynąć na Polskę. Chodzi o import i napływ ukraińskich zbóż i innych produktów rolnych, który przybrał w ostatnich miesiącach gigantyczne rozmiary.

Premier: Zadanie dla KE i administracji USA

– Nie będziemy na pewno zmuszeni do tego, żeby otworzyć nasz rynek wbrew interesom polskiego rolnika – twierdził szef rządu.

– My będziemy na pewno bardzo twardzi, jeśli chodzi o ochronę polskiego rynku. To mogę powiedzieć już dzisiaj. Zwracam uwagę Komisji Europejskiej od dłuższego czasu na konieczność budowy infrastruktury – mówił.

Morawiecki powiedział, że Polska zrobiła co w jej mocy jeśli chodzi o tranzyt. – Będziemy pomagali Unii Europejskiej, pomagali w rozładowaniu tego wielkiego problemu ogólnoświatowego, bo jest to próba wywołania głodu przez Rosję – powiedział Morawiecki.

– Stoimy jednocześnie na stanowisku, że w najmniejszym stopniu nie może do doprowadzić do dalszej destabilizacji polskich rynków rolnych. Stąd też ta data 15 września. Ja się do niej odniosę, w mojej bezpośredniej interwencji do przewodniczącej Komisji Europejskiej, które wkrótce nastąpi. Jednak tutaj mogę tylko powiedzieć, że jest to zadanie dla Komisji Europejskiej, dla administracji amerykańskiej, wypracowanie odpowiednich mechanizmów eksportu ukraińskiego zboża – tłumaczył szef rządu.

Umowa zbożowa zerwana

Przypomnijmy, że w poniedziałek Moskwa oficjalnie odstąpiła od "porozumienia zbożowego". Kreml powiadomił o tej decyzji Turcję i Ukrainę oraz Sekretariat ONZ. Rosja ogłosiła również zamiar wycofania gwarancji bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

– Porozumienia czarnomorskie właściwie przestały dziś obowiązywać, część porozumień dotyczących Rosji w sprawie handlu zbożem nie została wykonana– przekazał rzecznik Kremla podczas rozmowy z mediami. Pieskow zapewnia, że Rosja powróci do realizacji porozumień, gdy tylko rosyjska część umowy zbożowej zostanie sfinalizowana.

Sekretarz generalny ONZ zasygnalizował, że wycofanie się Rosji oznacza również zerwanie powiązanego paktu mającego na celu ułatwienie Rosji eksportu zboża i nawozów. Antonio Guterres stwierdził, że decyzja Kremla "uderzy w potrzebujących na całym świecie".

– Nawet bez Federacji Rosyjskiej trzeba zrobić wszystko, abyśmy mogli korzystać z korytarza czarnomorskiego. Nie boimy się – powiedział z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

