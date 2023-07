"Wypadałoby przeprosić". Duża wpadka TVN24

We wtorek CBOS opublikował sondaż, z którego wynikało, że różnica między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską to niecały 1 pkt proc. Wyniki badania były szeroko komentowane w internecie, nie tylko ze względu na słabe notowania obozu rządzącego, ale także na fakt, że wpis je prezentujący został szybko usunięty z mediów społecznościowych. Dało to pole do wielu spekulacji. Ostatecznie post z wynikami szybko powrócił na profil CBOS-u.

Wpadka TVN24

Wpadki związanej z badaniem nie uniknęła również stacja TVN24. Prezentując jego wyniki w programie "Tak jest" pomylono logo koalicji wyborczej Polski 2050 i PSL z symbolem nacjonalistycznej organizacji. Oba podmioty mają bowiem tę samą nazwę: Trzecia Droga, choć nacjonaliści zapisują ją w innym formacie (3Droga).

Pomyłka stacji wywołała spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Przedstawiciele wyborczej koalicji zdecydowanie zaprotestowali i domagają się przeprosin.

– Takie działanie narusza renomę obu partii, gdyż sugeruje związek z organizacją propagującą ksenofobiczne i rasistowskie treści. Sprawę traktujemy bardzo poważnie – powiedziała Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa Polski 2050 Szymona Hołowni w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

"Dziś wyszły dwa sondaże. Nierealny rządowy CBOS i drugi...nie zgadniecie, który pokazał @tvn24 i to z jakim logiem dla Trzeciej Drogi. Największa stacja telewizyjna...to ja stałem w obronie wolnych mediów, Was, za co? Czy wy nas porównujecie do organizacji skrajnie faszystowskiej? Błąd, wtopa czy celowe działanie? Wypadałoby przeprosić za coś takiego! Tu powinien liczyć się pełen profesjonalizm i obiektywizm, a widać że liczy się tylko procent poparcia dla dwóch partii" – napisał z kolei młody działacz Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sprawę skomentowali także członkowie stowarzyszenia, pisząc na Twitterze, że "TVN uwzględniło przypadkiem prawdziwą alternatywę wobec demoliberalnego systemu w swoich sondażach. PS. Nie mamy nic wspólnego z Hołownią".

"No nie...". Wpadka na żywo w TVN24