Ambasador Ukrainy podsumował polską pomoc. Polski rząd podał zupełnie inną kwotę

– Od początku pełnoskalowej inwazji Polska udzieliła stronie ukraińskiej ponad 3,4 miliarda dolarów pomocy - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasilij Zwarycz w wywiadzie dla Ukrinform.

– W tej kwocie zawarty jest m.in. sprzęt i broń wojskowa, paliwo, pomoc finansową, żywność, lekarstwa i sprzęt medyczny - powiedział Zwarycz. 3,4 mld dolarów, to około 14 miliardów złotych.

W tym samym wywiadzie ambasador przekazał, że Polska może przekazać Ukrainie jeszcze 20 myśliwców MiG-29. – Najprawdopodobniej stanie się to jednak po tym, jak do Polski zaczną napływać samoloty z krajów zachodnich. Ten proces już się rozpoczął. Polska jest obecnie wśród 11 krajów, które zadeklarowały gotowość rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 – powiedział ambasador.

Polski rząd podał inne liczby

W kwietniu jednak polski rząd podał zupełnie inne dane dotyczące polskiej pomocy. Z informacji udzielonych przez minister finansów Magdalenę Rzeczkowską wynika, że Polska wydała łącznie na pomoc Ukrainie ok. 50 mld złotych, tj. 2 proc. polskiego PKB.

– Całkowita kwota wydatków na Ukrainę wynosi do 2 proc. naszego PKB, tj. ok. 50 mld złotych, więc to jest naprawdę ważna pozycja w naszym budżecie – powiedziała minister.

Polityk dodała, że mimo iż Polska nie otrzymała części zapowiadanych pieniędzy na ten cel z Unii Europejskiej, to „mimo wszystko, jest to coś, co trzeba zrobić, bo Ukraina walczy za naszą przyszłość, za nasze wartości i za naszą wolność”.

Prezydent: Polska w awangardzie pomocy

Andrzej Duda przekonywał niedawno, że Polska znajduje się w "absolutnej awangardzie państw" wspomagających militarnie Ukrainę. Wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

– To jest pomoc, która jest rzeczywiście wydajna i my pod względem tej pomocy jesteśmy w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie. To są Stany Zjednoczone, oczywiście absolutnie na pierwszym miejscu, Wielka Brytania i Polska. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Relatywnie mamy niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów – powiedział Duda

