Korwin-Mikke o głośnych słowach senator PO: Koalicja trwa od dekad

Od kilku dni politycy Konfederacji przywołują wypowiedź senator Jadwigi Rotnickiej. Janusz Korwin-Mikke postanowił przypomnieć przy tej okazji teorię, którą głosi od początków III RP.

Korwin-Mikke: POPiS trwa od dekad

"Mówię od tym od 30 lat. Koalicja POPiS trwa od dekad. Raz rządzą jedni, raz drudzy, potem znowu pierwsi i potem znów drudzy. A jeśli pojawi się zagrożenie utraty przez nich władzy, to zbudują razem koalicję, tak jak to zrobiło CDU i SPD w Niemczech! Wszystko dla koryta…" – napisał na Twitterze jeden z liderów Konfederacji.

"Tu nie chodzi tylko o podobieństwo ideowe obydwu partyj CentroLewicy (różniących się tylko stosunkiem do Pana Boga). Chodzi o to, że szefowie Bandy Czworga (PO, PiS, PSL, SLD) otrzymali od śp.gen.Czesława Kiszczaka koncesję - pod warunkiem budowy euro-socjalizmu i wejścia do UE" – dodał Korwin-Mikke.

Kamiński: Ani PiS, ani PO

Przypomnijmy, że do wspomnianej sytuacji doszło w jednym z programów o tematyce politycznej. W programie o tytule "Otwarta antena" na portalu wtk.pl transmitowanym także na kanale YouTube WTK gośćmi byli: Jadwiga Rotnicka (senator Koalicji Obywatelskiej), Bartłomiej Wróblewski (poseł Prawa i Sprawiedliwości), Krystian Kamiński (poseł Konfederacji).

W jednym z wątków rozmowy reprezentant Konfederacji mówił między innymi o jasnym stanowisku Konfederacji, że zamierza realizować swój program, a nie współtworzyć ewentualne koalicje rządowe z PiS-em czy PO.

– W ciągu całej kampanii wyborczej musimy jeszcze więcej z siebie dać, dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi, jeździć, przekonywać i spróbować stworzyć taką sytuację, że ani PiS ani Platforma nie będą rządziły – powiedział.

Senator Rotnicka: Układ trwa

Kiedy Kamiński zakończył wypowiedź, prowadzący zapytał przedstawicieli PO i PIS, czy obawiają się zarysowanego przez posła scenariusza.

– Nie boimy się – odpowiedziała Rotnicka. – To jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa – zaznaczyła, spoglądając na posła PiS.

– Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Na pewno – powiedziała Rotnicka, ponownie patrząc na Wróblewskiego.

