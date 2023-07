Ziobro: Jeśli walczysz o władzę dla Tuska, można bić policjanta

Katarzyna A., przez opozycję nazywana "Babcią Kasią" usłyszała wyrok za uderzenie policjanta. Kobieta nie trafi do więzienia, musi jednak zapłacić grzywnę. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał wyrok nakazowy skazujący Katarzynę A. za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. To już kolejny przykład, gdy kobieta atakuje publicznych funkcjonariuszy.

Aktywistka została skazana na grzywnę w wysokości 25 stawek po 20 zł każda (500 zł). Sąd zobowiązał ją również do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego policjanta 300 zł nawiązki. – Katarzyna A. aktem oskarżenia skierowanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście została oskarżona o czyn z art. 222 par. 1 Kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza) w związku z art. 57a Kodeksu karnego – wyjaśnił prokurator Szymon Banna.

Tzw. Babcia Kasia naruszyła nietykalność cielesną policjanta ochraniającego zgromadzenie poprzez uderzenie go drzewcem flagi. – W ocenie prokuratury występek ten miał charakter chuligański – dodaje Banna.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie podkreśla, że sąd wydając wyrok nakazowy uznał, że wina oskarżonej nie budzi wątpliwości.– Sąd podzielił również ocenę prokuratury co do chuligańskiego charakteru tego przestępstwa – stwierdził.

Ziobro oburzony

Oburzenia tak łagodnym potraktowaniem agresywnej aktywistki nie kryje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Patrzcie! Okazuje się, że można bić policjanta. Nawet kijem. Pod warunkiem, że walczysz o władzę dla Tuska i prawa LGBT. Wtedy zapłacisz najwyżej kilkaset złotych i można iść bić następnych. Co innego, gdy protestujesz przeciwko LGBT. Wtedy nie wolno choćby szarpnąć tęczowej torebki, bo za to kasta wsadzi Cię na trzy lata do więzienia" – napisał szef MS, nawiązując do głośnej w ostatnich dniach sprawy Mariki.

