Zgorzelski: Prowadzimy rozmowy z Dziamborem, jest wartościowym parlamentarzystą

W czwartek do klubu parlamentarnego PSL-Koalicji Polskiej dołączyli dotychczasowi posłowie koła Porozumienie: Magdalena Sroka, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec. – To są posłowie, z którymi już od jakiegoś czasu rozmawialiśmy. Są z pewnością wartościowymi reprezentantami swoich okręgów i nie wykluczamy, że będziemy razem szli do wyborów – skomentował w piątek w audycji "Gość Radia Zet" wicemarszałek Sejmu z ramienia ludowców Piotr Zgorzelski.

Wcześniej współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym zapowiedział były rzecznik prasowy Porozumienia, a obecnie lider stowarzyszenia Młoda Polska Jan Strzeżek.

"Prowadzimy rozmowy"

– Prowadzimy rozmowy z panem posłem Arturem Dziamborem. Raczej nie ma rozmów dla samych rozmów, dla samego gadania, tylko po prostu zawsze z nich coś, prędzej czy później, wyniknie. Artur Dziambor jest wartościowym parlamentarzystą, z którym chciałbym startować w najbliższych wyborach – oznajmił w piątek w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet Piotr Zgorzelski.

Przypomnijmy, że w lutym posłowie Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza poinformowali o opuszczeniu szeregów Konfederacji i utworzeniu koła Wolnościowców. Jednym z powodów było podejście Konfederacji do wojny na Ukrainie.

Kto wygra wybory?

W nowym badaniu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl dwie największe partie odnotowują delikatny spadek poparcia, a na sile zyskuje Konfederacja. Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 34,5 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt. proc.), a na Koalicję Obywatelską – 30,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt. proc.).

Znajdująca się na trzecim miejscu Konfederacja mogłaby liczyć na 14,6 proc. poparcia (wzrost o 1,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania) i jest to już kolejny sondaż, zgodnie z którym po jesiennych wyborach będzie to trzecia siła w Sejmie.

