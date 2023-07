Wicepremier Ukrainy uderza w Polskę i apeluje do UE. "To jest niedopuszczalne"

Kwestia ukraińskiego zboża wciąż jest problemem dla polskiego rolnictwa. Unijne embargo na ukraińskie zboże ma obowiązywać jedynie do 15 września, jednak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku jego nieprzedłużenia, Polska i tak nie otworzy swojego rynku dla ukraińskiego ziarna.

– Według Unii Europejskiej 15 września mamy otworzyć granice ponownie. My tego nie zrobimy. Jesteśmy gotowi do pracy nad wspólnym rozwiązaniem. Komisja Europejska musi przyjąć perspektywę polskiego rolnika – powiedział szef rządu po środowym spotkaniu z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Węgier.

Swyrydenko: To jest niedopuszczalne

Julija Swyrydenko zwróciła się do polskich władz w tej sprawie. Polityk stwierdziła, że decyzja polskiego rządu jest "niedopuszczalna" i zaapelowała o zmianę stanowiska.

"Apelujemy do polskich kolegów, aby pamiętali o zasadzie partnerstwa. Blokowanie ukraińskiego zboża na granicy UE jest niedopuszczalne. Rosyjska agresja stwarza realne zagrożenie dla naszych rolników – niszczenie portów i silosów zbożowych, blokada Morza Czarnego czynią pracę ciężką i niebezpieczną" – napisała ukraińska minister w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że wbrew informacjom rozpowszechnianym przez ukraińskie władze Polska nie blokuje ukraińskiego zboża, a tranzyt przez Polskę nadal się odbywa.

"Partnerstwo między Ukrainą i Polską nie powinno być selektywne. Priorytetem powinno być bezpieczeństwo, a nie motywy wyborcze. Ponadto zwracamy się do Unii Europejskiej o ustanowienie mechanizmu kompensacyjnego dla ukraińskich rolników, którzy ponieśli ciężar ograniczeń eksportowych" – napisała ukraińska wicepremier.

Szmyhal: Populistyczne posunięcie Polski

Do zapowiedzi szefa polskiego rządu odniósł się premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" – napisał ukraiński polityk w mediach społecznościowych.

