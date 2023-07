Żaryn ostro o Putinie. "Żałosny nudziarz z Kremla"

Władimir Putin stwierdził, że "zachodnia część Polski była dla Polaków prezentem od Stalina" oraz że "Rosja przypomni o tym Polsce". Słowa Putina na spotkaniu ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jego wypowiedź cytuje rosyjska agencja TASS.

– Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem – mówił. – Polska otrzymała dzięki Stalinowi znaczące ziemie na Zachodzie, ale jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni – dodał. Prezydent Rosji stwierdził następnie, że przywódcy "niektórych" państw Europy Wschodniej chcą "ogrzać ręce nad ukraińską tragedią". Jednoczenie polityk oskarżył Polskę, że chce okupować Ukrainę.

Żaryn: Putin fałszuje historię

Na słowa prezydenta Rosji zareagował Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych.

"Żałosny nudziarz z Kremla kolejny raz powtarza kłamstwa dotyczące Polski, a także próbuje fałszować prawdę o wojnie przeciwko Ukrainie.Władimir Putin znów używa też rewizjonizmu historycznego do szerzenia kłamliwych oskarżeń pod adresem RP. W swoim przemówienie do członków Rady Bezpieczeństwa Rosji Władimir Putin powtórzył większość zgranych i znanych kłamstw dotyczących Polski, ale także używał gróźb i sugerował, że Polska powinna być Rosji wdzięczna" – wskazuje Żaryn.

"Prowadząc dalsze działania dezinformacyjne przeciwko Polsce sugerował, że RP ma w planie zaatakować Białoruś, 'co spotka się z odpowiedzią Rosji'. Przemówienie Putina było pełne zgranych kart. Wizerunek Putina w ostatnich tygodniach został bardzo mocno osłabiony. 'Bunt Prigożina' pokazał obraz Putina bezwolnego, który nie jest wcale tak silny i twardy, jak mówiono w propagandzie. Dla wielu Rosjan, szczególnie wojskowych, Putin stał się wręcz tchórzem. Dodatkowo kolejny raz Putin występując dał dowód swojej panicznej fobii i strachu przed ludźmi. Widać to od czasu, gdy Putin był chory na COVID. Czas pandemii to wręcz paniczne zmiany w zachowaniu Putina" – zauważa minister.

Putin osamotniony

Stanisław Żaryn przypomina, że Kreml wprowadził zakaz spotykania się z Putinem bez długotrwałej kwarantanny. "Putin zaczął unikać nawet najbliższych doradców, publicznie występuje tylko gdy musi. Strach o zdrowie i niepokój dot. przyjmowania współpracowników spowodował, że wśród Rosjan coraz częściej Putina nazywać zaczęto 'dziadkiem z bunkra'. Ostatnie przemówienie też miało formę wideokonferencji. Im słabszy wizerunek Putina, im więcej będzie on budził nieufności wśród Rosjan, szczególnie w formacjach siłowych, tym ostrzejsze będą ataki propagandowe z jego udziałem. Walka informacyjna stosowana przez Rosję jest niebezpieczna i nie można jej lekceważyć. Jednak działania Kremlowskiego przemysłu kłamstwa często są również sposobem, by ukrywać własne słabości" – czytamy.

