Poseł PiS: Samodzielna aborcja farmakologiczna w Polsce nie jest karalna

Od kilku dni Polska żyje historią pani Joanny. W materiale, który we wtorek pokazano na antenie TVN, opowiedziano jak kobieta, która miała przerwać ciążę z powodu zagrożenia życia lub zdrowia, była jeszcze w szpitalu przesłuchiwana przez policję. Do sytuacji doszło w Krakowie.

W związku ze sprawą na służby spadła fala krytyki, jednak policja przedstawia inną wersję wydarzeń, prostując informacje podawane przez TVN. Jak zwracają uwagę służby, policjanci interweniowali z powodu zagrożenia życia kobiety. O tym, że Joanna chce popełnić samobójstwo, policję poinformowała jej lekarz psychiatra.

Sójka: Szkoda, że tak się to potoczyło

Do sprawy odniosła się w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News poseł PiS Katarzyna Sójka, która prywatnie jest lekarzem. – Żadna kobieta, żaden pacjent, nie chciałby upubliczniać swoich problemów zdrowotnych. Jeżeli są to problemy natury kobiecej, albo związane ze zdrowiem psychiczny, to są to takie obszary bardzo newralgiczne, dlatego myślę, że szkoda, że to się tak potoczyło – wskazała parlamentarzystka.

– Wiemy jednak, że pewne fakty wyszły na jaw za zgodą pacjentki. Sama się nimi "pochwaliła" w telewizyjnym reportażu i opowiedziała o nich – przypomniała. Dodała, że wszystko, co wydarzyło się później, całe zamieszanie medialne wokół tej sprawy, "na pewno nie służą tej osobie".

Sójka podkreśliła, że nie ocenia zachowania kobiety. – Ale na pewno nie jest korzystane dla jej zdrowia, że tak się stało – dodała. Według niej, niektóre media przedstawiły całą sprawę bardzo jednostronnie. – Pewne wątki, które są istotnej dla całokształtu tej sprawy, zostały pominięte – stwierdziła.

– Trzeba wyjść od tego, że nikt nie oskarżał pani Joanny o cokolwiek. Decyzja, którą ta pani podjęła ws. swojej ciąży, to jest tylko i wyłącznie jej decyzja i to ona będzie ponosiła osobiste jej osobiste konsekwencje – podkreśliła Katarzyna Sójka.

– Z tego co wiemy, pani Joanna dokonała legalnej w Polsce, niekaralnej aborcji farmakologicznej – stwierdziła poseł PiS.

– Samodzielna aborcja farmakologiczna w Polsce jest niekarana. Niekaralne jest również kupienie takich leków – podsumowała.

