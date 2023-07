Zełenski rozmawiał z Erdoganem. "Świat po raz kolejny stanął na krawędzi kryzysu"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o rozmowie, którą przeprowadził z tureckim przywódcą, Recepem Tayyipem Erdoganem."Podziękowałem mojemu koledze za owocne spotkanie w Stambule 7 lipca i pryncypialne stanowisko Turcji dotyczące członkostwa Ukrainy w NATO" – napisał Zełenski zaznaczając, że głównym tematem rozmowy była przyszłość tzw. umowy zbożowej.

"Z powodu działań Rosji, świat po raz kolejny stanął na krawędzi kryzysu żywnościowego. Łącznie 400 milionów ludzi w wielu krajach Afryki i Azji jest zagrożonych głodem. Razem musimy zapobiec globalnemu kryzysowi żywnościowemu” – ostrzega ukraiński prezydent.

"Ponadto omówiliśmy wdrożenie Formuły Pokoju i poprosiłem prezydenta Erdogana o pomoc w powrocie ukraińskich jeńców wojennych, w szczególności Tatarów krymskich" – poinformował Zełenski.

Rosja ma plan na zboże. Uwzględnia Katar i Turcję

Według źródeł "Financial Times", prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował alternatywną inicjatywę, zgodnie z którą Katar zapłaci Moskwie za dostawę rosyjskiego zboża do Turcji, która następnie rozprowadzi je do "krajów, które tego potrzebują".

Ani Katar ani Turcja nie wyraziły aprobaty dla tego pomysłu, który na razie jest prezentowany przez Kreml w kuluarach. Rosja po raz pierwszy zaproponowała ten sposób dostarczania zboża do Afryki w zeszłym roku po tym, jak na krótko wycofała się z Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego, a kilka dni później ponownie się w nią włączyła.

Według projektu memorandum, z którym zapoznał się "Financial Times", Rosja miałaby wysłać do Turcji do 1 mln ton zboża "na preferencyjnych warunkach". Katar zapłaciłby w całości rachunek, a zboże zostałoby przesłane dalej do Afryki.

Ukraiński dyplomata zaangażowany w rozmowy w sprawie zboża powiedział, że słyszał o propozycji trójstronnego memorandum Turcji, Rosji i Kataru i dodał, że Ukraina podjęła pewne wysiłki, aby temu zapobiec. Inni informatorzy "FT" wskazują, że spodziewają się, iż Rosja przedstawi swoją propozycję na szczycie z przywódcami afrykańskimi w Sankt Petersburgu w przyszłym tygodniu oraz podczas sierpniowej wizyty Putina w Turcji.

