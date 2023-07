Big Pharmus operandi

Ale niekiedy udaje mi się te uwagi przekuć w coś nowego i teraz tak czynię. Otóż napisała do mnie pani Marzena Godlewska z uwagami dotyczącymi mego tekstu z poprzedniego tygodnia o kociej grypie. Zarzuciła mi kilka drobnostek, z którymi nie będę polemizował, gdyż nie zmieniają one zasadniczego przekazu mego tekstu. Za to zwróciła mi uwagę na pewną interesującą rzecz.