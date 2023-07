Niezwyczajne właściwości fasolki szparagowej

My spędzałyśmy tak wakacje we wsi Strojców koło Dąbrowy Tarnowskiej i do dzisiaj wspominamy ten czas jako najwspanialszy w naszym życiu. Co gotowała nam babcia? To, co akurat było. Czyli jedzenie sezonowe – wspaniała mizeria z dojrzałych ogórków i śmietany wiejskiej, młode ziemniaczki z koperkiem, zupa jarzynowa z fasolką szparagową i z czosnkiem, placki ziemniaczane, a na deser kompot z agrestu albo ciasto drożdżowe z wiśniami.