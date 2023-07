Histeria hoplofobiczna

Takie okrzyki – co łatwo było przewidzieć – rozbrzmiały po lewej stronie sceny politycznej natychmiast po zabójstwie w Poznaniu, którego sprawcą (i samobójcą natychmiast po nim) okazał się legalny posiadacz broni (miał podobno pozwolenie do celów sportowych). Nie ma w tych lamentach ani krzty racjonalności, jest za to próba wzbudzenia histerii.