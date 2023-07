Putinów dwóch?

Widać było, że prezydent Rosji czuł się jak ryba w wodzie. Z wielkim uśmiechem na twarzy podszedł do czekającego na niego przy meczecie tłumu ludzi piszczących na jego widok i wyciągających w jego kierunku ręce. Władimir Putin ściskał się z nimi jak gwiazda rocka, robił selfiki i zdawał się zupełnie nie przejmować kwestiami bezpieczeństwa. Szczególne zdziwienie na ekspertach, którzy analizowali tę scenę, zrobiło to, jak Putin zachował się w stosunku do młodej, pięknej dziewczyny, która poprosiła go o wspólne zdjęcie. Prezydent Rosji nie tylko przytulił się do niej, lecz także pocałował ją nawet w głowę. Co się stało z jego panicznymi obawami przed zarażeniem koronawirusem? Wszyscy doskonale przecież pamiętają zdjęcia Putina siedzącego na końcu długiego stołu, trzymającego się co najmniej pięć metrów od nawet najbliższych współpracowników. Opisana scena wydarzyła się w Darbencie w Dagestanie. Jest to najdalej na południe wysunięte miasto Rosji, do którego Putin przyjechał 29 czerwca, by porozmawiać z lokalnymi władzami na temat rozwoju tamtejszej turystyki. Tylko czy aby na pewno człowiek, który ściskał się z tłumem, był Putinem?

Zupełnie niepodobne do Putina zachowanie Putina sprawiło, że na nowo odżyły spekulacje o sobowtórach prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tym razem podstawy były na tyle mocne, że sprawą zainteresowały się największe tytuły w światowych mediach, które poprosiły o komentarze uznanych ekspertów do spraw Rosji.