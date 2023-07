Kodeks wróżbity

Problemem dla wielu jest nie tylko wiek Kevina Mgleja, lecz także to, że ma on już dziecko z inną kobietą. Tak więc Roxy musi non stop mierzyć się z pytaniami wścibskich reporterów i tłumaczyć, że nie czuje się przez narzeczonego wykorzystywana, a wręcz przeciwnie – jest szczęśliwa. Najnowszy „cios” padł z dość zaskakującej strony. W „Twoim Imperium” pojawiła się przepowiednia tarocistki, która wróży parze rozstanie. „Pani Roksana będzie odczuwać zazdrość w sercu, że pan Kevin ma dziecko z inną, ale sama nie jest jeszcze gotowa na macierzyństwo. Dla niej ważniejsze są sukcesy i kariera” – przekonuje tarocistka Anna Kempisty. „Choć tych dwoje może zapragnąć wspólnego potomka, to nie będzie dobry plan, bo karty tarota pokazują rozstanie” – powiedziała, czytając z kart.