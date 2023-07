"Cel, który należy zneutralizować". Zełenski: Most na Krymie to "wrogi obiekt"

Ukraiński przywódca wziął udział w konferencji bezpieczeństwa Aspen Security Forum.

Wołodymyr Zełenski powiedział podczas wystąpienia online, że rosyjski most na okupowanym Krymie jest "wrogim obiektem", zbudowanym nielegalnie, niezgodnie z prawem międzynarodowym, a także jest "celem, który należy zneutralizować".

– Dla nas jest to wrogi obiekt, zbudowany nielegalnie, niezgodnie z prawem międzynarodowym i należytymi normami. Z tego powodu jest on naszym celem, a każdy cel, który przynosi ze sobą wojnę, a nie pokój, powinien być zneutralizowany – stwierdził prezydent Ukrainy. Jak zauważył, Rosja "wykorzystuje most do dostaw amunicji i militaryzacji Krymu".

Atak na Most Krymski i odpowiedź Moskwy

Zgodnie z relacjami medialnymi, w ostatni poniedziałek nad ranem było słychać eksplozje na Moście Krymskim. Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że ruch na moście został wstrzymany z powodu "nagłej sytuacji". Nie podał jednak żadnych szczegółów. "W związku z obecną sytuacją proszę mieszkańców i gości półwyspu o powstrzymanie się od przejazdu przez Most Krymski i ze względów bezpieczeństwa wybranie alternatywnej drogi lądowej przez nowe regiony" – napisał na Telegramie Aksjonow.

Najprawdopodobniej Most Krymski został zaatakowany przez drony. Eksplozje uszkodziły jedną z podpór konstrukcji. Zginęły dwie osoby (małżeństwo).

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła "atak odwetowy" na Ukrainę za zniszczenia na Moście Krymskim. Moskwa wystrzeliła kilkanaście dronów i pocisków rakietowych na ukraińskie miasto portowe Odessa.

Most na Krymie, zbudowany przez władze Federacji Rosyjskiej w 2018 r., jest jedną z dwóch głównych tras, którymi Rosja przerzuca na południe Ukrainy żołnierzy i sprzęt wojskowy.

Czytaj też:

Media: Pożar w rosyjskiej bazie wojskowej na KrymieCzytaj też:

Eksplozje na Moście Krymskim uderzyły w rynek finansowy Rosji