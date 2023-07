Nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. "Biden rozmawiał o tym z Zełenskim"

– Prezydent Joe Biden zdecyduje, czy przekazać rakiety dalekiego zasięgu ATACMS Ukrainie. Rozmawiał o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – poinformował doradca amerykańskiego przywódcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Amerykański polityk wziął udział w konferencji bezpieczeństwa Aspen Security Forum w stanie Kolorado. Zapytany o rakiety ATACMS, będące na czele ukraińskiej "listy życzeń", Sullivan oświadczył, że sprawa była przedmiotem niedawnej rozmowy między prezydentami USA i Ukrainy na szczycie NATO w Wilnie.

Broń dla walczącej Ukrainy

Doradca przywódcy Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego zauważył także, że Ukraina posiada już rakiety dalekiego zasięgu, przekazane przez Wielką Brytanię i Francję. Chodzi o pociski powietrze – ziemia: Storm Shadow / SCALP.

ATACMS (Army Tactical Missile System) to zaliczany do broni precyzyjnego rażenia amerykański mobilny, taktyczny system rakietowy ziemia – ziemia, opierający się na napędzanych paliwem stałym pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. System ATACMS opracowany został w celu zastąpienia przestarzałego systemu balistycznego krótkiego zasięgu MGM-52 Lance, służącego do zapewnienia taktycznego wsparcia wojsk lądowych.

Rosja ma plan na zboże?

Podczas odbywającego się w amerykańskim Aspen Forum Bezpieczeństwa sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził nadzieję, że Turcja pomoże w przekonaniu Rosji, by ta wróciła do umowy zbożowej. – Mam nadzieję, że świat na to patrzy i widzi, jak Rosja cynicznie manipuluje żywnością, by osiągnąć swoje cele na Ukrainie – powiedział Blinken.

Według źródeł "Financial Times", prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zaproponował alternatywną inicjatywę, zgodnie z którą Katar zapłaci Moskwie za dostawę rosyjskiego zboża do Turcji, która następnie rozprowadzi je do "krajów, które tego potrzebują". Ani Katar, ani Turcja nie wyraziły na razie aprobaty dla tego pomysłu.

