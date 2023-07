Rekordowe poparcie dla Konfederacji. Wiceminister: To bańka spekulacyjna

Zjednoczona Prawica wciąż znajduje się na czele sondaży. Fakt ten potwierdziło najnowsze badanie pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, a trzecie – zyskująca w ostatnich tygodniach – Konfederacja.

Koalicja rządząca może liczyć obecnie na poparcie w wysokości 34 proc. KO zgromadziła poparcie 29 proc. respondentów. Ostatnia na podium Konfederacja osiąga wynik 14 proc. poparcia. W Sejmie nowej kadencji znalazłyby się jeszcze Lewica, Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska.

"Bańka spekulacyjna"

Tomasz Rzymkowski uważa, że wysokie poparcie dla Konfederacji spowodowane jest "bańką spekulacyjną" oraz tym, że ankietowani nie są weryfikowani, jeżeli chodzi o kwestię wieku. – Ja uważam, że to jest przede wszystkim pewnego rodzaju bańka spekulacyjna – przekonywał wiceminister edukacji i nauki w rozmowie z Telewizją Trwam. – Konfederacja zyskuje także bardzo mocno w badaniach opinii z racji na to, że część tych "wyborców" nie jest weryfikowanych pod względem wiekowym przez ankieterów i nie wiadomo, czy mają prawo wyborcze – zaznaczył.

– To jest efekt tego, że jeszcze ta właściwa kampania wyborcza i programy partii politycznych się nie pojawiły. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie część wyborców PiS jest znużona i myśli o tym, żeby zmienić obiekt swoich westchnień wyborczych w dniu wyborów. Ale jeśli patrzymy na odpływ takich realnych, twardych wyborców, to jest największy odpływ wyborców jednak z Platformy Obywatelskiej – ludzi, którzy głosowali do tej pory na Platformę z racji na jej liberalny program gospodarczy – mówił polityk PiS.

Siarkowska w Konfederacji

Tymczasem w piątek, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, poseł Anna Maria Siarkowska przeszła z Suwerennej Polski do Konfederacji.

Jak podkreśliła deputowana, jej decyzja to reakcja na "zdradę ideałów" przez PiS. – Moje odejście ma związek z postawą premiera Mateusza Morawieckiego, który w Polsce deklaruje, że będzie strzegł polskiej suwerenności, a jedzie do Brukseli i robi zupełnie coś innego – stwierdziła.

