Sachajko: Rolnicy będą mogli legalnie uprawiać konopie

DoRzeczy.pl: Jest pan autorem ustaw, które umożliwiają rolnikom uprawę konopi włóknistych oraz produkcję marihuany medycznej. Podobno sprawa ruszyła dzięki współpracy ze Zjednoczoną Prawicą. Jakie są szczegóły?

Jarosław Sachajko: Ruszyło do przodu wiele kwestii. Pracuję bardzo dużo i jestem autorem wielu ustaw. Ostatnio przez Sejm przeszła ustawa dotycząca poszukiwaczy oraz o skróconym okresie amortyzacji z 40 do 5 lat. W kwestii konopi siewnych znacząco przebudowaliśmy przepisy, które często robiły z rolników dużych producentów narkotyków, ponieważ uprawiane przez nich rośliny często przekraczały 0,20 proc. THC. Dlatego podnieśliśmy normę o ponad 50 proc. do 0,3 proc. THC, co pozwoli uniknąć problemów.

Nie będzie już potrzebna zgoda samorządu do tego. Dlaczego?

Zgoda wójta na uprawę była czymś absurdalnym. Teraz wystarczy złożyć elektroniczne zgłoszenie do KOWR-u. Dodatkowo teraz rolnik nie tylko będzie mógł uprawiać konopie, ale również przetwarzać roślinę i robić z niej produkty na sprzedaż.

Jak wygląda tu kwestia marihuany medycznej?

Tu mamy ważny krok. W poprzedniej kadencji Sejmu pozwoliliśmy, żeby w aptekach pojawiły się konopie medyczne, a w tej kadencji poszliśmy za ciosem i daliśmy możliwość produkcji w Polsce. Dzięki współpracy z kilkoma ministerstwami powstał projekt umożliwiający produkcje konopi medycznych w Instytutach badawczych podległych ministrowi rolnictwa, a najbardziej zaawansowany w produkcji konopii medycznych jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania. Według słów dyrektora tej placówki pod koniec roku do aptek trafią pierwsze produkty.

Czy to wpłynie na zysk dla państwa?

Jest to działalność zarobkowa dla państwa oraz instytutów. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania liczy na sprzedaż roślin w wysokości 4 mln złotych. Będą z tego ogromne zyski, dlatego jest to dobre dla budżetu i instytutów badawczych. Ale również – może głównie – jest to dobre dla pacjentów, bowiem będą mieli w aptekach konopie w niższej cenie niż obecnie oraz w stałym dostępie.

