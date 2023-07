Paragraf się znajdzie

Z odrobiną kreacji, bo drobnomieszczańska Litwa udaje na ekranie syberyjski Irkuck, ale pokazywane mechanizmy są prawdziwe, to znaczy złowieszcze. Szef francuskiego instytutu w Irkucku trafia do więzienia oskarżony o rozpowszechnianie zdjęć pedofilskich i molestowanie własnej córeczki. Prawda to w Rosji rzecz bardzo płynna, więc od razu podejrzewamy, że coś jest nie w porządku. Czy chodzi o to, że brodaty Francuz wpadł w oko synowej lokalnego bossa bezpieki? A może ma dostać nauczkę za gejowski balet wystawiony na inauguracji działania instytutu?