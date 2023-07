Etyka i estetyka

I rzeczywiście, książka jest na to dowodem, niesłychanie ważnym, bo na naszych oczach dokonuje się zamiana znaczeń wiedzy i wiary, rodziny, demokracji, narodu, właściwie wszystkiego. A przecież Julian Tuwim wyrażał powszechne tęsknoty, pisząc dość dawno temu, ale nie w starożytności przecież: „Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

Tymczasem to, w jakim punkcie się znaleźliśmy, ukazuje prof. Stefan Grajek w szkicu „Sędziowie i poeta”. Jest to polemika z esejem poety Adama Zagajewskiego „Pochwała prawa”, w istocie laudacją, którą wygłosił on w 2017 r. na cześć Ewy Łętowskiej, niegdysiejszej rzecznik praw obywatelskich. Naprawdę jednak był to panegiryk sławiący prawo, jakoby poniewierane przez PiS bezlitośnie niszczący nadzwyczajną pod każdym względem kastę jurystów.