Tusk zapowiada marsz. Sawicki: To jest zwyczajnie nieuczciwe

Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział kolejny marsz przeciwko rządowi, który ma odbyć się niedługo przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

– W imieniu wszystkich naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci, bez wyjątku każdy ma bardzo poważny powód, żeby stanąć do tej konfrontacji ze złem, bo to naprawdę czyste zło. 1 października zorganizujemy Marsz Miliona Serc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewne zwycięstwo – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej.

Tusk atakuje PiS

Tym samym były premier odniósł się do sprawy pani Joanny z Krakowa, której historia została opisana przez "Fakty" TVN. Jak wynika z relacji dziennikarzy, kobieta, która miała przerwać ciążę, była w szpitalu przesłuchiwana przez policję. Po materiale na służby spadła fala krytyki. Jednak policja przedstawiła inną wersję wydarzeń, prostując informacje podawane przez TVN. Komenda Główna Policji przekazała, że interwencja funkcjonariuszy nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia.

– Jest rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że jesienne wybory będą decydowały o tym, jaką Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. Wystarczy przeczytać to, co przygotowali w projektach – zarówno PiS, jak i Konfederacja. Chodzi o życie każdego i każdej z nas. W domu, w szkole, w sypialni, w kościele – mówił lider PO w reakcji na sytuację z panią Joanną.

Sawicki reaguje

– Nie powinniśmy, jako politycy, robić polityki na ludzkiej tragedii i organizować tego typu wydarzeń. To jest zwyczajnie nieuczciwe – ocenił poseł klubu parlamentarnego PSL – Koalicji Polskiej Marek Sawicki, zapytany przez Polskie Radio 24 o organizowanie marszu przez Donalda Tuska.

– Zaapelowaliśmy do Donalda Tuska, aby – skoro sprawa jest tak pilna i rzeczywiście polskie kobiety mają w tej chwili wiele problemów związanych choćby z opieką medyczną – zorganizował marsz w pierwszy weekend września. Po co czekać aż do października? – oznajmił polityk ludowców.

