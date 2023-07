Tusk jak "Lord Farquaad" ze "Shreka"? Złośliwa uwaga Morawieckiego

Szef rządu Mateusz Morawiecki wziął w sobotę udział w pikniku rodzinnym w Krotoszynie. W trakcie spotkania z mieszkańcami premier krytykował opozycję, uderzając w lidera Platformy Obywatelskiej – Donalda Tuska.

– Był taki słynny serial o Shreku (amerykański film animowany z 2001 r. - red.). Tam w tym serialu był taki władca, który miał taką filozofię, że niech się inni poświęcają. On zdaje się jakoś tak mówił, że toczyć się będzie wielka bitwa i wielu z was zginie, ale on jest gotów na takie poświęcenie, że wielu z was zginie. To trochę tak, jak z Donaldem Tuskiem, jak z Lordem Farquaadem – drwił z byłego premiera Morawiecki.

– On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale on jest gotów na takie poświęcenie, żeby ludzie klepali biedę. To właśnie jest filozofia liberałów, sam czmychnął do Brukseli, ale nie chcę już więcej o nim mówić – podkreślił szef rządu.

Na odpowiedź ze strony lidera opozycji nie trzeba było długo czekać. Tusk zareagował na słowa Morawieckiego we wpisie na Twitterze.

"Gdybyś, Mateuszu, oglądał »Shreka«, wiedziałbyś, że lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji. Ryzykant z ciebie" – skomentował wypowiedź szefa rządu Tusk.

Najnowszy sondaż. Na kogo chcą głosować Polacy

Tymczasowy najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 19-20 lipca Zjednoczona Prawica(w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Oznacza to spadek notowań o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl z 5-7 lipca 2023 r.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,3 proc. KO zanotowała największy spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 15,4 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Dalej są Trzecia Droga (w tym Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska) – 11,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.) oraz Lewica (w tym Nowa Lewica i Razem) – 8,5 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Natomiast "inni" wskazało 2,3 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.).

