"Nad Wisłą rozpoczęła się rewolucja". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Kolejne sondaże pokazują, że w przyszłym Sejmie ani PiS, ani PO ze swoimi lewicowo-liberalnymi przystawkami nie stworzą większości sejmowej bez Konfederacji. To się dzieje – mówi Ziemkiewicz na nagraniu promującym nowy numer naszego tygodnika.

– Na politykę mnie nikt nie namówi – mówi Krzysztof Cugowski, założyciel i wokalista Budki Suflera, były senator PiS, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Przy okazji premiery „Oppenheimera” Christophera Nolana spójrzmy, jak manipulowano motywem nuklearnej zagłady – pisze Piotr Gociek w artykule “Błysk i kij”.

– Życie zostało zaprojektowane – zauważa Michael Behe, amerykański biochemik, w rozmowie z Pawłem Chmielewskim.