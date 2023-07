"Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program". Kaczyński mocno o propozycjach Konfederacji

W niedzielę Jarosław Kaczyński odwiedził Podlasie, gdzie w miejscowości Stawisko spotkał się z wyborcami. Podczas swojego przemówienia polityk mówił o 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy oraz krytykował opozycję.

O liderze Platformy Obywatelskiej Donaldzie Tusku prezes PiS powiedział, że jest "prawdziwym wrogiem narodu polskiego". Z kolei o Szymonie Hołowni z Polski 2050 Kaczyński powiedział, że "chłopaki nie płaczą. Ale on już nie chłopak, ale tym bardziej nie powinien płakać", odnosząc się do słynnego wideo, na którym polityk Polski 2050 płakał nad polską konstytucją.

Kaczyński mocno o Konfederacji

Ze strony Kaczyńskiego dostało się także Konfederacji. W ostatnich tygodniach partia Krzysztofa Bosaka oraz Sławomira Mentzena umocniła się na pozycji trzeciej partii w Polsce. Najnowsze badania dają jej od 14 do nawet 16 proc. poparcia. Jednak zdaniem prezesa PiS, program tej partii to "doprowadzenie do nędzy" Polaków. Kaczyński jednoznacznie wykluczył także możliwość stworzenia po wyborach wspólnego rządu.

– Ich program to doprowadzenie was do nędzy. To cztery tysiące kilkaset złotych dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór? Poważnie chory na serce czy jakąkolwiek inną poważną chorobę? To często nie miesiąc, ale tydzień, ale nawet mniej czasem, jeden dzień więcej kosztuje takiego leczenia – powiedział wicepremier.

– To oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć, ogromnej ilości ludzi na śmierć. To są pomysły szaleńców, dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program – dodał prezes PiS.

Szansa dla Polski

Co zrozumiałe, Kaczyński przedstawił swoją partię jako jedyną alternatywę dla Polski. Zapowiedział także przedstawienie w ciągu kliku najbliższych tygodni programu wyborczego.

– W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania programu, który pewnie za kilka tygodni zostanie pokazany opinii publicznej. Chcemy wiedzieć, czego chcą Polacy, jak widzą przyszłość naszego kraju, ze swojego punktu widzenia, punktu widzenia zwykłego obywatela naszego kraju – powiedział prezes PiS.

