"Cuchnące rządy". Minister klimatu i środowiska uderza w Tuska

W ten weekend Polska żyła sprawą pożaru w Zielonej Górze. Przypomnijmy, że ogień pojawił się w sobotę popołudniu, jak relacjonują lokalne media, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 15.30 i na miejsce natychmiast skierowano Straż Pożarną.

Pożar wybuchł w hali magazynowej, przy ulicy Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. W budynku znajdują się niebezpieczne odpady chemiczne. Hala ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych.

Na miejscu zdarzenia pojawiło się co najmniej 60 jednostek Straży Pożarnej, a także samoloty gaśnicze. W akcję zaangażowano około 200 strażaków, 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

W niedzielę rano służby poinformowały, że pożar został opanowany i rozpoczęła się akcja dogaszania pogorzeliska.

Polityczny spór

Sprawa zielonogórskiego pożaru okazała się budzącym ogromne emocje tematem politycznym. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaatakował rząd Zjednoczonej Prawicy.

Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku" – napisał polityk na Twitterze.

Do jego słów odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że wraz z powrotem Tuska do kraju do Polski powrócił także "smród kłamstwa". Biorący udział w pikniku rodzinnym PiS na Podlasiu prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że lider PO "wykorzystuje każdą okazję, żeby budzić niepokój i nienawiść".

Do wpisu Tuska odniosła się również minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Panie @donaldtusk cynicznie i głupio wykorzystuje Pan pożar śmieci zwiezionych w czasie Pana rządów. Dlaczego nie wspomni Pan, że to Pana cuchnące rządy ułatwiły działanie mafiom śmieciowym? Dlaczego w 2013 roku majstrowaliście przyrozporządzeniu w sprawie odpadów wyrzucając decyzję środowiskową? W czyim interesie? Na pewno nie w interesie Polski. A jeśli nie umie Pan włączyć apki z monitoringiem powietrza - zapraszam na korepetycje. PO = mafia śmieciowa To jest rozwiązanie tej zagadki" – napisała polityk na Twitterze.

twitterCzytaj też:

"Rząd nie pozwoli na brukselski dyktat". Anna Moskwa: Złożyliśmy kolejne trzy skargi do TSUECzytaj też:

Minister Moskwa: Pracujemy całą dobę, aby katastrofa się nie powtórzyła