Anna Moskwa: Osiem lat to za mało, by posprzątać po Platformie

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa napisała na Twitterze, że rząd Zjednoczonej Prawicy "wypowiedział wojnę mafii śmieciowej", która za rządów Platformy Obywatelskiej świetnie prosperowała.

"Śmierdzą śmieci sprowadzane masowo za Pana rządów Panie Donaldzie Tusku. Pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady. Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej - drastyczne kary, system SENT, wyhamowanie tego nielegalnego śmierdzącego procederu z lat 2012-15. Jestem na miejscu akcji i czuwam. Elżbieta Polak niezmiennie dezinformuje mieszkańców Zielonej Góry" – napisała minister w mediach społecznościowych.

Jej wpis wywołał ożywioną reakcję Marcina Kierwińskiego z Koalicji Obywatelskiej

"Pani Anna Moskwa 8lat‼️ 8 lat Waszych lewych interesów, nepotyzmu, niekompetencji i politykierstwa. 8 lat‼️" – napisał poseł na Twitterze.

Minister w odpowiedzi stwierdziła, że osiem lat to za mało, aby naprawić błędy, jakie popełniła Platforma Obywatelska w czasie swych ośmioletnich rządów.

"8 lat to za mało na posprzątanie po śmierdzących i pełnych afer rządach PO. To rząd PiS wprowadził zakaz sprowadzania niebezpiecznych odpadów do Polski" – napisała polityk Zjednoczonej Prawicy.

Pożar śmieci

W ten weekend Polska żyła sprawą pożaru w Zielonej Górze. Przypomnijmy, że ogień pojawił się w sobotę popołudniu. Jak relacjonują lokalne media, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 15.30 i na miejsce natychmiast skierowano Straż Pożarną.

Pożar wybuchł w hali magazynowej, przy ulicy Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. W budynku znajdują się niebezpieczne odpady chemiczne. Hala ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych.

Na miejscu zdarzenia pojawiło się co najmniej 60 jednostek Straży Pożarnej, a także samoloty gaśnicze. W akcję zaangażowano około 200 strażaków, 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Sprawa zielonogórskiego pożaru okazała się budzącym ogromne emocje tematem politycznym. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaatakował rząd Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie.

