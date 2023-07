Lubnauer: Mentzen jest tchórzem, nie chce bronić swoich tez

Na trzy miesiące przed wyborami z sondaży wynika, że dwie największe siły polityczne w Polsce – Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska – aby rządzić po jesiennych wyborach parlamentarnych, będą potrzebowały głosów posłów Konfederacji. Formacja te umacnia się na trzecią pozycję. Stąd nie milkną dyskusję o możliwych powyborczych koalicjach. W niektórych badaniach prawicowa partia uzyskuje nawet do 60 mandatów.

Katarzyna Lubanuer pytana, czy jej partia wejdzie po wyborach w koalicję z Konfederacją zdecydowanie zaprzecza. – Na bank nie będzie koalicji – zapewnia w rozmowie z Radiem Zet.

Lubnauer: Konfederaci są wrogami kobiet

– To są ludzie, którzy są wrogami kobiet. To Konfederacja chce, żeby zakazać aborcji ciąży, która pochodzi z gwałtu – mówiła Lubanuer. – To Konfederacja, jak Braun, chcieliby wsadzać osoby nieheteronormatywne do więzienia. Konfederacja, jak Korwin, chciałaby zakazać kobietom głosowania do 55 roku życia – podkreślała poseł.

Polityk stwierdziła, że nie ma mowy o koalicji z Konfederacją, gdyż "to nie są ludzie, z którymi można poważnie rozmawiać o Polsce". Lubnauer kilkukrotnie podkreśliła w trakcie rozmowy, że w Konfederacji są ludzie, którzy są przeciwko wolnościom obywatelskim oraz prawom kobiet.

Lubnauer: Mentzen jest tchórzem

Poseł też zaatakowała Sławomira Mentzena, któremu zarzuciła, że nie ma stałych pogladów. – Konfederaci nie są poważnymi ludźmi, a Mentzen jest tchórzem, który nie chce bronić swoich tez. Bardzo chętnie zapomina o swoich 100 ustawach Mentzena i swoich pięciu punktach programowych – mówiła.

Lubnauer dodała, że lider Nowej Nadziei pytany o Polexit przyznał, że nie chciałby obecnie referendum w tej sprawie, ale tylko dlatego, że w głosowaniu mogliby wygrać zwolennicy pozostania w UE.

