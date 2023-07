"Kontrofensywa może utknąć". Amerykańska prasa podaje dwa powody

Według "The Wall Street Journal", kiedy wiosną tego roku Ukraina rozpoczęła kontrofensywę, Zachód wiedział, że Kijów nie ma wystarczającego wyszkolenia i uzbrojenia – od pocisków po samoloty bojowe – do wyparcia wojsk rosyjskich. Sojusznicy mieli jednak nadzieję, że wygra ukraińska odwaga i pomysłowość.

Tymczasem pola minowe, rozległe umocnienia i rosyjskie samoloty w dużej mierze uniemożliwiły armii ukraińskiej odniesienie znaczących sukcesów na polu bitwy. Zamiast tego kampanii grozi impas.

Ponieważ prawdopodobieństwo jakiegokolwiek ukraińskiego przełomu na dużą skalę maleje w tym roku, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy stoją w obliczu niepokojącej perspektywy dłuższej wojny, wymagającej ogromnych nowych inwestycji w broń i szkolenia, aby stworzyć Kijowowi szansę na zwycięstwo.

"WSJ" zwraca uwagę, że z powodu przyszłorocznych wyborów prezydenckich w USA wielu urzędników w Waszyngtonie i Białym Domu jest zaniepokojonych wpływem wojny na kampanię wyborczą, która skłania do coraz większej ostrożności co do wysokości wsparcia, jakie Ameryka może zaoferować Ukrainie.

Kontrofensywa. Rosja trzyma wojska Ukrainy na dystans

Dziennik podkreśla, amerykańskie niezdecydowanie kontrastuje ze zmianą poglądów w Europie, gdzie w ostatnich miesiącach coraz więcej przywódców skłania się ku przekonaniu, że Ukraina musi wygrać wojnę, a Rosja ją przegrać, aby zapewnić bezpieczeństwo na kontynencie.

"Wydaje się, że Rosja nie jest w stanie przejąć inicjatywy i zaatakować pozycji ukraińskich, ale jej siły pozostają wystarczająco silne, aby obsadzić setki mil fortyfikacji i dużą liczbę samolotów, które utrzymują wojska ukraińskie na dystans" – podaje "WSJ".

Według publikacji, jeśli Ukraina otrzyma myśliwce F-16, ich wpływ na działania bojowe będzie zależał od wielu czynników, w tym liczby dostarczonych samolotów, złożoności ich wyposażenia pokładowego i systemów uzbrojenia, w które zostaną wyposażone.

Gazeta ocenia, że żadna zachodnia armia nie próbowałaby przebić się przez rosyjską obronę bez uzyskania kontroli w powietrzu.

