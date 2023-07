"Rząd wprowadził rewolucję godnościową". Wspólna konferencja prezydenta i premiera

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedzili Dzienny Dom "Senior plus" w Woli Karczewskiej (woj. mazowieckie).

– Dla mnie to jest wyjątkowy, radosny dzień, kiedy wypełniliśmy nasze kolejne zobowiązanie, kiedy obietnica złożona seniorom została dotrzymana. A ta obietnica właśnie polegała na tym, że tak będziemy zarządzać finansami publicznymi, żeby starczyło na 14. emeryturę, na 14. świadczenie emerytalne na stałe. I właśnie dlatego dzisiaj jest ten dzień, kiedy wchodzi w życie ta ustawa. Jest to – można powiedzieć – dzień historyczny – powiedział szef rządu, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z głową państwa.

"Rewolucja godnościowa"

– To blisko 10 mln naszych obywateli, ale to tylko statystyka, a tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy, nasi ojcowie, którzy (...) z ogromnym mozołem, trudem odbudowywali Polskę, podnosili po zgliszczach wojny, potem budowali w bardzo trudnych warunkach. Przecież wszyscy tutaj siedzący razem z nami dużo lepiej od nas wiedzą, czym był PRL i na czym polegało życie wtedy, w tamtym czasie, a potem przyszła wolna Polska, która – można powiedzieć – potraktowała emerytów naprawdę jak obywateli nie pierwszej kategorii, niestety – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier skrytykował również działania poprzednich władz. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości razem z panem prezydentem wprowadził po 2015 r. rewolucję godnościową. (...) Niestety, elity III RP zapominały o seniorach. Nasi poprzednicy proponowali emerytom waloryzację w wysokości kilku złotych, a minimalna emerytura wynosiła 750 złotych. PiS wprowadziło darmowe leki dla seniorów 75 plus, które już niedługo będą dostępne od 65. roku życia – oznajmił Morawiecki.

14. emerytura

– Cieszy mnie ten moment tym bardziej, że wspominaliśmy, jak w 2020 r. w Żyrardowie mieliśmy spotkanie, kiedy "czternastka" wchodziła po raz pierwszy, wtedy eksperymentalnie. Nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo to będzie możliwe, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że 14. emerytura będzie świadczeniem stałym, które seniorzy będą otrzymywali co roku. "To wszystko jest możliwe dzięki bardzo bliskiej współpracy pomiędzy rządem i panem prezydentem Andrzej Duda. Któż lepiej od naszych mam, ojców, dziadków i babć wie, że zgoda pomiędzy rządem i prezydentem jest najlepszą gwarancją prowadzenia dobrych działań dla społeczeństwa. Inaczej nieustannie dochodziłoby do paraliżu państwa, chaosu i zamętu. Nie byłoby takich wielkich programów społecznych jak te, które się dzisiaj finalizują" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. "Czasy upokarzających rewaloryzacji po 3 zł, 4 zł odeszły do historii wraz z nieudolnymi rządami Donalda Tuska" – podkreślił.

facebookCzytaj też:

Nowy sondaż. Jak Polacy oceniają działalność rządu?Czytaj też:

Premier: My wiemy najlepiej, jaka polityka służy rozwojowi Polski