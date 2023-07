Wagnerowcy przy polskiej granicy. "Element prostackiej wojny psychologicznej"

Żołnierze Grupy Wagnera zostali przerzuceni pod granicę państwową Białorusi z Polską. O sprawie poinformowała pod koniec zeszłego tygodnia agencja prasowa TASS, powołując się na źródła w białoruskim resorcie obrony. Najemnicy grupy Jewgienija Prigożyna mają brać udział we wspólnych szkoleniach z siłami specjalnymi Białorusi. Mają oni m.in. prowadzić szkolenia personelu Wojsk Terytorialnych Białorusi w pobliżu miejscowości Osipowicze w obwodzie mohylewskim.

"Siły Zbrojne Białorusi kontynuują wspólne szkolenie z bojownikami Grupy Wagnera. W ciągu tygodnia jednostki sił operacji specjalnych wraz z przedstawicielami kompanii będą realizować zadania szkolenia bojowego na poligonie w Brześciu" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Niezależne media białoruskie przekazały, że na Białorusi obecnie znajduje się od 2 000 do 2 500 wagnerowców.

"Wojna psychologiczna"

– W tej chwili jest to niewiele ponad tysiąc najemników, których ściągnął Aleksandr Łukaszenka z Rosji. Nie wiemy, czy to jest koniec, być może pojawi się ich więcej. (…) Jest pewna grupa, którą obserwujemy w okolicach Brześcia, na poligonie, gdzie przystąpili do szkolenia żołnierzy białoruskich z zakresu strzelania, medycyny pola walki, obsługi dronów – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który w poniedziałek wystąpił w programie "Gość Wiadomości” na antenie TVP Info.

– Tego typu zapowiedzi, jak wycieczki do Rzeszowa czy Warszawy ze strony wagnerowców są, oczywiście, elementem dosyć prostackiej wojny psychologicznej i tym się absolutnie nie kierujmy. My wiemy, co oni robią, gdzie są i będziemy działali bardzo skutecznie, na zimno, tak jak trzeba, żeby obronić naszą granicę – oświadczył szef MSWiA. Wcześniej resort obrony narodowej informował, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy państwowej jest cały czas dokładnie monitorowana.

Czytaj też:

Ukraina: Wagnerowcy mają na Białorusi dwa zadania. Chodzi m.in. o PolskęCzytaj też:

Wagnerowcy przy polskiej granicy. MON: Monitorujemy sytuacjęCzytaj też:

Rosja zaniepokojona ruchami polskich wojsk