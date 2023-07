"Loret – leśnik z charakterem". Za nami premiera filmu o pierwszym dyrektorze Lasów Państwowych

Adam Loret to postać niezwykle bliska leśnikom, choć szerzej nieznana Polakom. Pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych zyskał miano nie tylko wybitnego organizatora i administratora, ale i wizjonera. Stworzył i uporządkował strukturę administracyjną Lasów Państwowych oraz przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych.

"Wielki patriota, wielki leśnik i wielki człowiek"

– To wyjątkowy dzień. Bardzo długo czekaliśmy na moment, w którym o twórcy polskich lasów będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej. Ta postać jest niezbyt znana, ale jak może być inaczej, gdy nie ma przekazu? Do dzisiaj nie znamy miejsca jego pochówku. Nie wiemy, jak długo będziemy musieli czekać na tę informację. To wielki patriota, wielki leśnik i wielki człowiek – mówił podczas uroczystej premiery dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica.

– Na tej liście oddanych Polsce znajduje się Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych. To dzięki jego wizji został wypracowany model zrównoważonego rozwoju polskich lasów, który stał się wzorem do naśladowania. Adam Loret to wzór leśnika oddanego służbie Polsce. To również wizjoner, prawdziwy gospodarz. Zawsze gotowy do bezkompromisowej obrony wizerunku Lasów Państwowych. Niech więc ta wyjątkowa postać będzie wzorem dla kolejnych pokoleń leśników. Niech Adam Loret będzie natchnieniem do wykonywania obowiązków i obrony polskich lasów – dodawał Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

Historia Adama Loreta

Adam Loret urodził się w 26 grudnia 1884 roku w Jaśle. Studiował leśnictwo we Lwowie, a następnie w Tharandcie niedaleko Drezna. Po ukończeniu uczelni rozpoczął pracę zawodową i przez dziesięć lat pracował w lasach należących do rodziny Branickich niedaleko Żywca. W niepodległej Polsce związał swoją karierę z administracją państwową. W listopadzie 1920 r. objął stanowisko p.o. naczelnik w Zarządzie Okręgowym Dóbr Państwowych w Warszawie, a kilkanaście miesięcy później został naczelnikiem. W 1925 r. Adam Loret objął stanowisko dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Niemal dziesięć lat później został pierwszym w historii LP dyrektorem naczelnym. Stanowisko to piastował od lutego 1934 r. aż do wybuchu II wojny światowej.

W rolę Adama Loreta wciela się Lesław Żurek. W filmie śledzimy losy Loreta od najmłodszych lat, gdy odkrywał swoją miłość do drzew i przyrody. Kolejne etapy życia są jednak przeplatane scenami przesłuchania prowadzonego przez sowieckie NKWD, które usiłowało złamać pierwszego dyrektora Lasów Państwowych. To się nie udało. Loret nie splamił się współpracą ze Związkiem Sowieckim, co przypłacił życiem. Duże emocje wzbudza też scena, w której Loret, wbrew politycznej elicie, broni Puszczy Białowieskiej przed masową wycinką brytyjskiej firmy oraz tłumaczy, dlaczego lasy są naszym dziedzictwem i powinny pozostać w polskich rękach. Loret był bowiem zwolennikiem objęcia przez państwo ścisłej kontroli nad całą gospodarką leśną kraju.

Do dziś nie są jednak do końca znane ostatnie dni Adama Loreta. 17 września 1939 roku kolumna samochodów, w której jechał Loret została zatrzymana przez sowieckich żołnierzy. Dyrektor LP został przewieziony do więzienia w Nowogródku. Przypuszczalnie został zamordowany w Kuropatach. Z kolei według niektórych źródeł Adam Loret został zamordowany w październiku w Wołożynie przez NKWD podczas "próby ucieczki" w pobliskim lesie. I tam też miał być pochowany przez współwięźniów. Inne źródła podają zaś, że pierwszy dyrektor LP zmarł 1940 r. lub 1942 r.

– Nie byłoby tego filmu, gdyby nie Lasy Państwowe. Pewnie nie byłoby go, gdybym nie urodził się w Jaśle jak Adam Loret. Tych "gdyby" jest wiele, ale po drodze spotykałem osoby, które chciały mi pomóc w produkcji filmu. Doszedłem do wniosku, że należy zrobić ten film, bo on się Loretowi po prostu należy. Dziękuję dyrektorowi Lasów za to, że dał mi tę szansę i obdarzył mnie zaufaniem. Udało się stworzyć leśnika z charakterem – mówił producent filmu Bogdan Miszczak.

"Loret – leśnik z charakterem"

W filmie zobaczymy m.in. Artura Dziurmana, Katarzynę Misiewicz-Żurek, Mariusza Bonaszewskiego, Wojciecha Skibińskiego, Macieja Słotę, Marcina Kwaśnego, Dagny Mikoś i Mateusza Mikosia, Roberta Żurka, Joannę Baran – Marczydło i Mateusza Marczydło. "Loret – leśnik z charakterem" został zrealizowany w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Lasów Państwowych. To kolejna produkcja Obiektyw Film Studio z cyklu „Polscy Wizjonerzy”. Obraz w reżyserii Marcina Głowackiego, na podstawie scenariusza Michała Patryarchy, zdjęcia Mariusz Konopka. Film powstał przy współpracy Lasów Państwowych.

Zwiastun filmu "Loret – leśnik z charakterem":