Europoseł PiS prof. Ryszard Legutko skomentował doniesienia mediów na temat sporów wewnątrz Komisji Europejskiej. Jak donosi serwis "Politico", szefowa KE Ursula von der Leyen ma problemy ze zjednoczeniem zespołu komisarzy, a część z nich z powodu stylu zarządzania polityk, rezygnuje z funkcji.

Prof. Legutko: Von der Leyen jest osobą, która prowadzi swoją politykę

– Ciągłe słyszymy, że jakieś decyzje tam zapadają, ale nie bardzo wiemy, gdzie tak naprawdę. Zdaje się, że to nie dzieje się na kolegium komisarzy – podkreśla europoseł PiS, odnosząc się do doniesień "Politico".

– Ursula von der Leyen jest osobą, która prowadzi swoją politykę, która ma na celu wzmocnienie KE, dba o interesy niemieckie oraz realizuje linię EPL-u, walcząc z prawą stroną sceny politycznej – tłumaczy prof. Legutko.

– KE to jest instytucja nieczytelna, nie kieruje się transparentnymi zasadami. To jest po prostu idealna struktura do prowadzania polityki zamkniętych drzwi. W takiej polityce różne rzeczy się dzieją, mogą być różne konflikty. Jeżeli instytucja nie działa na zdrowych zasadach, to musi się degenerować i degeneruje się – dodał polityk.

Timmermans odchodzi z Komisji Europejskiej

Zaledwie tydzień temu holenderski dziennik "De Volkskrant" podał, że wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans wraca do krajowej polityki. Wszystko dlatego, że w Holandii jesienią odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, będące efektem upadku rządu Marka Ruttego.

Zawiązał się nowy sojusz – Partii Pracy (PvdA) i GroenLinks (GL, zieloni). Na czele koalicji miałby stanąć właśnie Timmermans.

"W obecnej KE Timmermans odpowiada za kwestie klimatu i transformacji energetycznej. To on koordynuje we współpracy z innymi komisarzami strategie Europejskiego Zielonego Ładu, Fit For 55 czy RePowerEU. Teraz ktoś inny będzie musiał się z tą tematyką mierzyć przez co najmniej rok – kadencja obecnego gabinetu komisarzy kończy się w 2024 r." – wskazuje portal green-news.pl.

Czytaj też:

Waszczykowski o KE: Olbrzymie różnice interesów między państwami, von der Leyen lawiruje