Müller: Nawet cierpliwe osoby mają dość słuchania kłamstw ze strony PO

W środę Piotr Müller wystąpił podczas konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Spotkanie poświęcone było sprawom bieżącym.

– Od jakiegoś czasu Polska starała się, aby skorygować liczbę polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Polska, zgodnie z wielkością kraju, powinna mieć jednego przedstawiciela więcej. Dzisiaj minister Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał informację, że jest zgoda w tym zakresie i Polska zwiększy swoją liczbę reprezentantów w PE z 52 do 53. (...) Polska w przyszłych wyborach będzie miała jednego posła do PE więcej – poinformował rzecznik prasowy rządu.

Najniższe bezrobocie

Piotr Müller przypomniał, że obecnie mamy do czynienia z najniższym bezrobociem w najnowszej historii Polski.

– To są dane, które cieszą wszystkich. A może nie wszystkich, bo wiemy, że są też tacy, którzy się nie cieszą z tego faktu. Ale myślę, że większość Polaków się z tego cieszy, że w Polsce mamy w tej chwili najniższe bezrobocie w najnowszej historii. GUS niedawno ogłosił, że mamy 5 proc. bezrobocia w Polsce. Dla porównania w 2015 r. to było dwa razy więcej – powiedział rzecznik prasowy rządu.

Kłamstwa PO

Polityk Zjednoczonej Prawicy odniósł się również do wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej. – Myślę, że czasami jest tak, że nawet cierpliwe osoby mają dość słuchania kłamstw ze strony PO. (...) Naprawdę odechciewa się tego słuchania posłów PO, którzy każdego dnia szukają jakichś kłamstw, które mogą powtórzyć. Oni realizują politykę, którą kilka lat temu zaprezentował w jednym z programów prof. Marek Belka – stwierdził Müller na konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że we wtorek premier Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych przypomniał wystąpienie Marka Belki w Onecie sprzed kilku lat. Były szef rządu stwierdził wówczas, że "w polityce kłamstwo jest kluczem do sukcesu".

