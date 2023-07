Rzecznik rządu: Konfederacja i PO mogą się dogadać w dwóch sprawach

Polski rząd skierował skargę do Komisji Europejskiej przeciw Niemcom ws. 35 tys. ton nielegalnych odpadów. To początkowy etap procedury, zmierzającej do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Niestety, przez wiele lat w Polsce nie obowiązywały bardzo restrykcyjne przepisy dot. monitorowania tego, co wjeżdża na terytorium Polski. Te zaniedbania były wykorzystywane przez niektóre firmy, które właśnie w taki sposób na terytorium Polski przywoziły nielegalne odpady. Ale na szczęście można w tej sytuacji wykorzystać przepisy, które dają odpowiedzialność rządu w tym obszarze, a w tym wypadku niemieckie firmy uciekły od odpowiedzialności, landy również. (...) Polska w tej chwili korzysta z tej furtki i chce, aby za te niemieckie śmieci zapłacił po prostu rząd federalny – powiedział Piotr Müller w środowym wydaniu programu "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info. – Kilkukrotnie już zaostrzaliśmy przepisy w tym obszarze, egzekwowaliśmy je, teraz import śmieci jest monitorowany podobnie jak w zakresie paliw – zauważył rzecznik prasowy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, samorządy chciałyby, żeby obóz władzy w pełni finansował rozwiązanie tego problemu.

"Skrajny liberalizm" i "prorosyjskość"

– Konfederacja i PO mogą się dogadać w dwóch sprawach. Pierwsza rzecz to skrajnie liberalna polityka, zostawienie sobie obywateli w trudnych sytuacjach, w kryzysie. Jak jest coś złego, obywatele mają sobie radzić sami. To polityka PO i Konfederacji – mówił Piotr Müller.

– Druga rzecz, w której by się dogadali Donald Tusk i Grzegorz Braun, to polityka prorosyjska. Donald Tusk tę politykę prowadził, Grzegorz Braun by chciał ją wprowadzić – zaznaczył rzecznik rządu.

