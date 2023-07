Sprawa Mariki. Jednoznaczna opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawa Mariki na kilka dni rozgrzała debatę publiczną w Polsce. Młoda dziewczyna została skazana przez sąd na 3 lata pozbawienia wolności za napaść i próbę wyszarpnięcia tęczowej torby. W sprawę zaangażował się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sama skazana wystosowała niedawno apel do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie.

RPO ocenia

O ocenę całej sprawy został poproszony Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek zwrócił uwagę na dwa aspekty: bezsprzeczny charakter czynu oraz nieadekwatną do niego karę.

– Myślę, że większość prawników, którzy z tym wyrokiem się zapoznali, ma dwa wnioski. Po pierwsze: to jest czyn, który jest godny potępienia i powinien być potępiony przez państwo. Po drugie: kara, która została wymierzona - trzy lata bezwzględnego pozbawiania wolności - jest karą nieadekwatną, nieproporcjonalną do tego czynu – powiedział RPO w programie "Gość Wydarzeń" Polsatu News.

Sprawa Mariki

W 2020 r. doszło do zamieszania podczas tzw. marszu równości w Poznaniu. Marika próbowała wyszarpać torbę w kolorach tęczy jednej z aktywistek LGBT. W następstwie tych wydarzeń została oskarżona o rozbój i próbę kradzieży torby oraz skazana na trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Wartość torby, której w końcu nie wyrwała, to około 15 złotych. Marika już rok spędziła w więzieniu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że uwzględnił wniosek o przerwę w karze 21-latki. Dziewczyna wyszła na wolność i obecnie czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy dot. ułaskawienia.

– Moim największym pragnieniem jest możliwość powrotu do normalnego życia. Chciałabym wrócić na studia, które przerwałam ze względu na mój pobyt w więzieniu. Planuję założyć rodzinę. Chcę też podjąć pracę i wesprzeć rodziców, którzy tego potrzebują. Dlatego zwracam się do pana prezydenta z prośbą o ułaskawienie – powiedziała Marika na nagraniu skierowanym do prezydenta.

