Tusk jedzie do Ostródy. Morawiecki: Ma pan okazję przeprosić

W ramach kampanii wyborczej na Warmii i Mazurach Donald Tusk jedzie do Ostródy. Premier Morawiecki zwraca uwagę, że to dobra okazja do przeprosin.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedzi Ostródę w czwartek. Tusk w Ostródzie Początek wydarzenia zaplanowano na 18.00. Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Polska w naszych sercach" i będzie miało charakter otwarty. Lokalni działacze liczą, że miejscowy amfiteatr wypełni się do ostatniego miejsca. Przy tej okazji głos zabrał premier Morawiecki. Na profilach w mediach społecznościowych szefa rządu opublikowane zostało nagranie, w którym mówi on o niechlubnej likwidacji jednostki wojskowej w Ostródzie. Morawiecki: Okazja, by przeprosić – Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, żeby wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie – mówi na nagraniu. – Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan, z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie – zaznacza. Na końcu nagrania Morawiecki dodaje, że rząd naprawi błąd poprzedniej ekipy.– Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę, tak jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane – zapowiada. twitter Kampania na Warmii i Mazurach Politycy wszystkich ugrupowań prowadzą w województwie warmińsko-mazurskim intensywną kampanię wyborczą. Kilka dni temu w Ostródzie byli czołowi przedstawiciele Lewicy. "Warmia i Mazury to region, w którym walka PiS i PO o wyborców jest szczególnie zacięta i nie można być do końca pewnym, które ugrupowanie zdobędzie przewagę. Region od lat był uznawany za bastion Platformy, jednak ostatnie wybory samorządowe i parlamentarne pokazały, że partia Kaczyńskiego zyskuje poparcie" – pisze miejscowy portal "Gazety Wyborczej". Czytaj też:

