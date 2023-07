Aplikacja mObywatel. Minister cyfryzacji: Uruchamiamy kolejne usługi

Minister cyfryzacji był gościem "Rozmowy Dnia" na antenie Radia Wrocław. Jak zauważył, za nami już prawie dwa tygodnie działania nowej aplikacji mObywatel.

– Uruchamiamy kolejne usługi. Np. w tym tygodniu ruszył bezpieczny autobus, czyli taka usługa, która pozwala sprawdzić, czy autobus, do którego wsiadamy, ma ważne badanie techniczne, czy ma polisę OC, czy ma wszystko w porządku, jeżeli chodzi o rejestrację – poinformował Janusz Cieszyński i przekazał, że tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne od 7 sierpnia.

"Lista jest bardzo długa"

Przypomnijmy, że 19 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel, zgodnie z którą cyfrowe dokumenty są traktowane na równi z tradycyjnymi. Podstawowym dokumentem elektronicznym, obsługiwanym przy użyciu aplikacji mObywatel, jest dokument zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

– Jeżeli chodzi w ogóle o listę funkcji, które wejdą do mObywatela, to ta lista jest bardzo długa. Zastrzeganie PESEL, to jest jedno z moich ulubionych funkcji, bo to jest rzeczywiście bardzo prosty sposób na to, żeby podnieś swój poziom bezpieczeństwa. Ale oprócz tego są pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych, płatności, możliwość składanie różnego rodzaju wniosków. Tak naprawdę mObywatel ma być docelowo takim najprostszym, najbardziej popularnym kanałem komunikacji pomiędzy państwem a wszystkimi instytucjami publicznymi – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. – Jesteśmy największym krajem Unii Europejskiej, w którym można się posługiwać cyfrowym dokumentem tożsamości – dodał. Według danych ze środy, aplikację mObywatel ściągnęło już 1,7 mln osób. Natomiast najchętniej wykorzystywaną funkcją jest eRecepta.

Czytaj też:

Darmowe laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli. Jest decyzja prezydentaCzytaj też:

Rząd ogranicza dostęp do pornografii. Cieszyński tłumaczy, o co chodzi z blokadą