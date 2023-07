"To wreszcie powinno być do sprawdzenia". Hołownia chce stworzenia specjalnego rejestru

Szymon Hołownia zapowiada walkę z nepotyzmem. W tym celu ma zostać powołany rejestr osób publicznie eksponowanych. Odpowiedni projekt ustawy ma zostać przedstawiony w Sejmie przyszłej kadencji.

– Dziś zapowiadamy, że w nowym Sejmie, mam nadzieję już rządzonym zasadami demokracji, z marszu położymy na stole ustawę o tak zwanej "kropce", czyli o rejestrze osób publicznie eksponowanych – zapowiedział Hołownia.

– Ten projekt ustawy to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jeśli realnie historie, które słyszymy o Tauronach, Orlenach, Eneach, PGNiG-ach mają się skończyć. Ten rejestr ujawni wreszcie powiązania wszystkich polityków, ministrów, posłów, senatorów prezydentów miast, burmistrzów z osobami zasiadającym w organach spółek Skarbu Państwa. To powinno być jawne, to wreszcie powinno być do sprawdzenia przez każdego obywatela – dodał polityk.

Hołownia zadeklarował, że projekt nowych przepisów zostanie złożony w Sejmie bez względu na to, czy jego partia znajdzie się w rządzie czy w opozycji. Zapowiedział również, że nie wejdzie koalicje powyborcze z żadnym ugrupowaniem, które "tego nie potraktuje poważnie i wspólnie z nami nie uchwali tej ustawy w ciągu pierwszych stu dni po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu".

Nepotyzm w polityce

Hołownia przypomniał, że jednym z celów przyświecających założenie Polski 2050 była walka z korupcją i nepotyzmem. Według niego, kolejne ekipy rządzące "de facto uwłaszczają się na majątku skarbu państwa, na naszym wspólnym wypracowanym przez pokolenia dobytku".

– Przyszliśmy do polityki po to, żeby przekonać, że inna polityka jest możliwa. Dzisiaj PiS stworzył układ zamknięty, on jest samowystarczalny – stwierdził lider Polski 2050 powtarzając zarzuty pozostałych partii opozycyjnych o finansowaniu partii przez osoby zasiadające w spółkach Skarbu Państwa.

– To jest tak naprawdę bezczelne obejście mechanizmu kontroli finansowania partii politycznych. To jest tak naprawdę finansowanie partii w sposób nielegalny de facto jeżeli weźmiemy pod uwagę ducha prawa z naszych wspólnych pieniędzy – dodał.

Czytaj też:

Hołownia o Giertychu: Był bardzo złym ministrem, ale ludzie przechodzą wewnętrzne przemianyCzytaj też:

Polska 2050 kontra organizacje prozwierzęce w sądzie? "Wolałbym rozmawiać o pieniądzach ludzi"