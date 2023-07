Ozdoba o poseł Lewicy: Nie będę polemizował z ludźmi, którzy mają problemy emocjonalne

W sobotę wybuchł pożar w hali magazynowej przy ul. Zakładowej w Zielonej Górze – Przylepie, gdzie składowane były niebezpieczne substancje. Działania gaśnicze zakończyły się w niedzielę wieczorem. Hala ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych. Na miejscu zdarzenia pojawiło się co najmniej 60 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a także samoloty gaśnicze. W akcję zaangażowano ok. 200 strażaków, 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Sprawa zielonogórskiego pożaru okazała się budzącym ogromne emocje tematem politycznym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaatakował rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Polityczna awantura. Ozdoba reaguje

Poseł klubu Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic poinformowała, że przygotowała doniesienia do prokuratury na prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka oraz szefa Wód Polskich Krzysztofa Wosia. Polityk skrytykowała także władze państwowe za "brak działań wymierzonych w mafie śmieciowe".

– Proszę wybaczyć, ale ja w polityce nie będę polemizował z ludźmi, którzy mają czasami jakieś problemy emocjonalne. Ta pani uważa, że my w ogóle nie byliśmy na miejscu, opowiadała informacje dot. jakichś badań, których nikt nie widział. Proszę, żebyśmy odnosili się do merytoryki, a nie do osób, które robią sobie kampanię wyborczą, dezinformują, mówią o ewakuacji, mówią o jakimś stężeniu. Traktujmy siebie poważnie, nie będę tego komentował – oznajmił wiceminister klimatu i środowiska, polityk Suwerennej Polski Jacek Ozdoba w czwartkowym wydaniu programu "Tłit" Wirtualnej Polski.

