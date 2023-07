Sonik: Myślę, że w tej partii będę realizował swoją przyszłość

DoRzeczy.pl: Najpierw zdecydował się pan na opuszczenie Platformy Obywatelskiej, a teraz wystąpił pan z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego?

Bogusław Sonik: Jakiś czas temu wystąpiłem z partii, teraz z klubu. To kwestia technicznych rzeczy. Stwierdziłem, że nie ma, na co czekać i trzeba rozstać się całkowicie.

Czy w przypadku opuszczenia partii zdecydowała zmiana kursu PO, skrętu na lewo?

Tak, to zdecydowało.

Chodzi o całokształt działań partii czy kwestię podejścia do aborcji?

O całokształt. Aborcja to inna sprawa. Gdy pojawiła się decyzja przewodniczącego, że nikt, kto nie jest zwolennikiem usunięcia ciąży do 12 tygodnia życia nie może kandydować, to praktycznie przesądziło, że nie ma tam dla mnie miejsca. Uznałem, że stawianie takich warunków jest niedopuszczalne.

Jaka będzie pana polityczna przyszłość? Spekuluje się przyłączenie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to prawda?

Jestem zaprzyjaźniony z PSL-em. Z liderem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mam bardzo dobry kontakt. Myślę, że tutaj będę realizował swoją polityczną przyszłość.

