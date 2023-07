Müller pytany o prognozę Tuska. "Bawi mnie to"

Müller powiedział jakie projekty będą procedowane a następnie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło terminu referendum ws. relokacji imigrantów, a drugie wypowiedzi Donalda Tuska, który powiedział w czwartek, że doszły go słuchy, że z uwagi na ogłoszony przez niego Marsz Miliona Serc, rząd PiS już podjął decyzję o przesunięciu wyborów.

Müller: Tusk twierdzi, że wszystko kręci się wokół niego

– Co do drugiej sprawy, to pytanie raczej do pana prezydenta, bo prezydent zarządza wybory parlamentarne i decyduje o dacie. Druga rzecz – naprawdę bawi mnie to, jak Donald Tusk twierdzi, że wszystko kręci się wokół niego, ponieważ to nie jest tak, że jak on wyznacza jakaś datę, na marsz, to ktoś teraz będzie zmieniał terminarz wyborów z tego powodu, że Donald Tusk zwołał marsz. Być może teraz wstydzi się, że to zrobił i nie za bardzo wie, jak z tego wybrnąć, więc próbuje budować sobie nową mitologię wokół tego wydarzenia – powiedział Müller.

Referendum – Nie ma jeszcze projektu

– Co do kwestii związanych z pytaniami referendalnymi, w tej chwili jeszcze nie ma projektu takiej uchwały. W związku z tym nie spodziewam się, żeby na tym posiedzeniu to było procedowane – stwierdził Müller.

Dyskusja o ewentualnym referendum rozgorzała po tym, jak Unia Europejska wróciła do koncepcji tzw. przymusowej relokacji w ramach paktu migracyjnego, czyli narzucenia państwom członkowskim, żeby wpuściły na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Warszawa wyraźnie artykułuje ochronę Polaków i sprzeciw wobec tzw. relokacji, choć na forum unijnym pozostaje w mniejszości. Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację w tej sprawie ogólnokrajowego referendum. Zdaniem polityków PiS powinno się ono odbyć jak najszybciej, być może wraz z wyborami do Sejmu.

Biejat: Musimy rozmawiać, co zrobić, żeby imigranci się integrowali

