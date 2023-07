"Paweł jest głównym negocjatorem". Jakubiak o rozmowach z Kukizem i PiS-em

Przypomnijmy, że biznesmen i polityk Marek Jakubiak wszedł do Sejmu w 2015 roku z listy Kukiz'15, jednak odszedł z ugrupowania Pawła Kukiza trzy lata później. Po nieudanym starcie z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego (2019 r.), z list Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu (2019 r.) i porażce w wyborach prezydenckich (2020 r.), Jakubiak powrócił do Kukiz'15.

Jak podaje serwis wpolityce.pl, od niedawna polityk jest sekretarzem generalnym Kukiz‘15, a w jesiennych wyborach planuje z pomocą Pawła Kukiza wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości.

– Zamierzam startować do Sejmu z listy Zjednoczonej Prawicy z ramienia Kukiz'15. Paweł jest głównym negocjatorem i z tego, co wiem, jesteśmy na finiszu rozmów. Będziemy o tym jednak rozmawiać dopiero wtedy, gdy będziemy mieli podpisane listy – potwierdził doniesienia mediów w tej sprawie, w rozmowie z serwisem wPolityce.pl.

Polityk zapytany czy politycy od Kukiza "zmieszczą" się na jednej liście z Suwerenną Polską, odpowiedział: "To nie jest pytanie do nas, ale to jest kwestia Zjednoczonej Prawicy i ustawienia list. Na to pytanie powinien odpowiedzieć Zbigniew Ziobro".

Współpraca PiS i Kukiz'15

Według ustaleń "Super Expressu" z ostatnich tygodni, ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Pawła Kukiza pójdą razem do wyborów. "Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona" – komentuje dziennik, powołując się na rozmowy z politykami.

Gazeta zaznacza, że wiele spraw wymaga jeszcze ustalenia, jak na przykład to, czy Zjednoczona Prawica wystartuje jako koalicja (domaga się tego Suwerenna Polska), czy jak w 2015 i 2019 roku, będą to listy PiS z gościnnym udziałem sojuszników.

– Czekamy już tylko na ostatnią formalność, na podpisanie umowy dotyczącej m. in. postulatów programowych, jak mieszana ordynacja. Potrzebuję tego dokumentu nie dlatego, że nie wierzę prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu muszę jednak coś pokazać ludziom – wyjaśniał pod koniec czerwca Kukiz w rozmowie z gazetą.

