Ukraiński ekspert ocenił polski czołg. Opinia jest jednoznaczna

Do tej pory ukraińska armia straciła tylko jeden, z kilkudziesięciu, które otrzymała, polski czołg PT-91 Twardy. Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowalenko ocenił wytrzymałość tych maszyn w walce.

Ekspert stwierdził, że jak dotąd jedyna potwierdzona strata PT-91 pochodzi z 9 lipca 2023 r., kiedy jeden z takich czołgów eksplodował na minie przeciwpancernej na Zaporożu. Z tego powodu nie jest jeszcze możliwe przeprowadzenie analizy odporności czołgu na środki rażenia na podstawie doświadczeń z rzeczywistych działań bojowych. Ale Kowalenko ocenił nominalne parametry techniczne polskiego czołgu.

„Z pozytywów należy oczywiście wymienić obecność dynamicznej ochrony ERAWA, która zwiększa bezpieczeństwo czołgu. Warto zwrócić uwagę na ustawienie dział przeciwpancernych tyłem do tyłu maszyny, co praktycznie wyklucza trafienie w tę lukę, a także ratuje wieżę przed wieloma osłabionymi strefami. Z drugiej strony kąt nachylenia umieszczenia działa nie jest optymalny do skutecznego przeciwdziałania środkom rażenia, a burty nie są chronione we wszystkich konfiguracjach" – pisze analityk.

Zalety i wady czołgu

Dodatkowo zbiornik posiada specjalną powłokę pochłaniającą promieniowanie radarowe. Jest to bardzo przydatne w warunkach, w których przeciwnik aktywnie wykorzystuje środki przeciwpancerne z naprowadzaniem laserowym.

Kowalenko uważa, że mobilność czołgu jest normalna dla zastosowanego w nim silnika o mocy 850 koni mechanicznych. Ale jeśli masa podstawowa zostanie przekroczona, na przykład z powodu montażu dodatkowych dynamicznych jednostek ochronnych, silnik będzie już "słaby”.

"Ogólnie rzecz biorąc, czołg, będący modernizacją T-72, jest dobrze znany ukraińskim załogom i nawet niektóre jego cechy były łatwe do opanowania, a konserwacja jest łatwiejsza niż w przypadku zachodnich modeli sprzętu, które wymagają specjalnych działań. Z drugiej strony, nawet biorąc pod uwagę ulepszenia, czołg jest zauważalnie gorszy od zachodnich wozów Leopard 2 i Challenger 2, ale w ramach działań wojennych na Ukrainie jest bardzo odpowiedni i skuteczny w wykonywaniu powierzonych mu zadań" – podsumował analityk.

