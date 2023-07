Nie tego spodziewał się Putin. Mocny głos Afryki w sprawie wojny

Jak powiedział szef Unii Afrykańskiej Azali Assoumani w przemówieniu zamykającym szczyt Rosja-Afryka, obiecane przez Władimira Putina bezpłatne dostawy małych partii zboża do sześciu krajów afrykańskich nie rozwiążą kryzysu na światowym rynku żywności spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Assoumani dodał, że działania wojenne muszą się zakończyć.

– Prezydent Rosji pokazał, że jest gotowy pomóc nam w zakresie dostaw zboża. Tak, to jest ważne, ale może nie wystarczyć. Musimy doprowadzić do zawieszenia broni – powiedział.

W przemówieniu zamykającym szczyt Assoumani powiedział też, że rosyjski prezydent wykazał chęć negocjacji z Ukrainą i że trzeba przekonać "drugą stronę”. Zauważył, że wojna jest zawsze sytuacją nieprzewidywalną, dlatego konieczne jest dążenie do zaprzestania działań wojennych, a kraje afrykańskie są gotowe działać jako mediator między Ukrainą a Rosją.

Szczyt Rosja - Afryka

W Petersburgu odbył się dwudniowy szczyt Rosja - Afryka. Mimo starań Kremla tylko 17 z 54 afrykańskich przywódców zgodziło się odwiedzić Rosję, czyli znacznie mniej niż cztery lata temu, kiedy na ten sam szczyt do Rosji przyjechało ponad 40 najważniejszych polityków z kontynentu.

Jednym z głównych tematów poruszanych przez przedstawicieli państw afrykańskich podczas wydarzenia była kwestia dostaw zboża. Przywódcy wezwali Rosję do powrotu do realizacji porozumienia zbożowego. Zamiast tego Putin obiecał wysłać od 25 do 50 tys. ton zboża do 6 krajów afrykańskich, które wcześniej popierały stanowisko Rosji w ONZ.

– Już powiedziałem, że nasz kraj jest w stanie zastąpić ukraińskie zboże zarówno komercyjnie, jak i w formie bezinteresownej pomocy dla najbardziej potrzebujących krajów afrykańskich. Co więcej, w tym roku znowu spodziewamy się rekordowych zbiorów – stwierdził rosyjski prezydent w swoim przemówieniu w czwartek.

Czytaj też:

Putin: Rosja analizuje propozycję pokojową dotyczącą UkrainyCzytaj też:

Szczyt Rosja - Afryka. Media: Kontynent zignorował Putina