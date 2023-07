Czarnek: W naszym interesie jest tłumaczyć Ukraińcom, że mają w nas sojuszników, a nie frajerów

Podczas programu "Polski punkt widzenia" na antenie TV Trwam minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poruszył kwestie dot. stosunków między Polską a Ukrainą oraz ukraińskiego zboża.

Jak przypomniał, do 15 września tego roku obowiązują ograniczenia wprowadzone przez Komisję Europejską w zakresie importu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do kilku krajów, w tym do Polski. Nasz kraj planuje przedłużenie zakazu, tak aby chronić rodzimych producentów żywności.

Minister Czarnek: Tłumaczyć Ukraińcom

– Postawa Ukrainy jest bardzo niezrozumiała, ponieważ jesteśmy państwem, które najbardziej pomaga Ukrainie w wojnie z Rosją, bo to jest też interes Polski. Jak Ukraina przegra, to Rosjanie będą u nas. Natomiast to my ogłosiliśmy w Łysych, że nawet jeżeli Unia Europejska tego nie chce, to my zablokujemy przepływ ukraińskiego zboża na rynek polski, damy polskim rolnikom dopłaty. Wówczas Unia się zreflektowała i wprowadziła przepisy. Jeśli nie będzie ich kontynuować, to my po 15 września swoim prawem zablokujemy wejście ukraińskiego zboża na polski rynek – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski zaproponował, podczas spotkania unijnych ministrów rolnictwa, aby państwa członkowskie pokryły dodatkowe koszty eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową. Miałoby to być odpowiedzią na zerwanie przez Rosję porozumienia zbożowego i wynikające stąd problemy ukraińskiego sektora rolnego.

– W interesie każdego Polaka jest, żeby Ukraina wygrała z Rosją. Bo jeśli Ukraina padnie, to będziemy mieli Rosję na całej długości granicy wschodniej. Ale też w naszym interesie jest tłumaczyć Ukraińcom, że mają w nas sojuszników, a nie frajerów – stwierdził szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.

twitterCzytaj też:

Czarnek: Będziemy żądać zgody na ekshumację bestialsko pomordowanych rodakówCzytaj też:

"Tak broni się interesów Polski". Pawłowicz zachwycona Czarnkiem