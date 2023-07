Konwencja Lewicy. Zandberg wskazuje: To jest twardy warunek współrządzenia

W sobotę w Warszawie odbywa się konwencja programowa Lewicy pt. "Świeckie Państwo". Podczas wydarzenia politycy prezentują pakiet rozwiązań, którymi – jak zapowiadają – chcą "raz na zawsze rozdzielić państwo od Kościoła".

– Uważamy, że w XXI w. państwo, które jest sprawiedliwe, które jest demokratyczne, powinno być państwem świeckim, a nie dążyć do tego, żeby to państwo było państwem wyznaniowym. Dlatego, jako Lewica, kładziemy dzisiaj pewną alternatywę. W pierwszej kolejności uważamy, że konkordat powinien być negocjowany, czyli usiądźmy do stołu z przedstawicielami Watykanu, sprawdźmy co nie działa, pokażmy im co nie działa, ustalmy nowe zasady, ale jeżeli nie będziecie chcieli z nami rozmawiać, to uważamy, jako Lewica, że tę umowę należy w końcu wypowiedzieć – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus, która wraz z Włodzimierzem Czarzastym otworzyła sobotnie spotkanie.

Zandberg: Twardy warunek współrządzenia

– Jako Lewica, jasno i wyraźnie mówimy, że powinna powstać specjalna komisja prawdy i zadośćuczynienia, która będzie zajmowała się stricte przestępstwami kościelnymi – oświadczyła Scheuring-Wielgus na konwencji Lewicy.

– Chcę państwu powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie: Lewica jest po to, żeby w Polsce w końcu była zmiana. Lewica jest po to, bo nam nie zależy na władzy dla samej władzy. Są w Polscy tacy, którzy marzą o tym, żeby wsiąść do limuzyny, dać się przewieźć, mieć ładną wizytówkę, być ministrem tego i owego. Nam zależy na tym, żeby Polska stała się normalnym, europejskim i świeckim krajem. Po to chcemy w tych wyborach mieć taki rezultat, który da nam realny wpływ na publiczne sprawy. Chcę powiedzieć to bardzo jasno tym, którym się wydaje, że może nic się znowu nie zmieni – stwierdził Adrian Zandberg. – To jest twardy warunek współrządzenia: Polska ma być świeckim państwem – podkreślił.

