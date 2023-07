Kierwiński o PiS-ie: To najbardziej antyrodzinny rząd od 1989 r.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje propozycje programowe. Wśród postulatów znalazło się: bezpłatne in vitro, darmowe badania prenatalne i lepsza opieka okołoporodowa, prawo do decyzji o "bezpiecznym przerywaniu ciąży" do 12. tygodnia, wsparcie dla dzieci urodzonych z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, pełnopłatne urlopy po narodzinach dziecka, żłobek w każdej gminie, "babciowe" – 1500 złotych miesięcznie dla mam wracających do pracy, kredyt 0 proc. na mieszkanie.

Mówiąc o działaniach rządu PiS, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński stwierdził, że "to najbardziej antyrodzinny rząd od 1989 r.". – To rząd, który doprowadził do tego, że Polska się wyludnia. To rząd, który doprowadził do tego, że za 30 lat na rynku pracy nie będzie młodych Polaków. Czas zacząć o tym mówić bardzo, bardzo głośno, bo jest to największe zagrożenie dla wolności i suwerenności Polski, jeżeli rozpatrujemy horyzont około 30 lat – oznajmił polityk PO.

"Ten rząd ma usta pełne frazesów"

– Prawda jest taka, że liczba urodzeń spada bardzo szybko. Jesteśmy na równi pochyłej i można powiedzieć jasno, że to tykająca bomba z opóźnionym zapłonem, która będzie miała bardzo negatywne skutki dla funkcjonowania Polski – mówił poseł Arkadiusz Marchewka.

– Ten rząd ma usta pełne frazesów, idzie do Polaków z hasłami w obronie rodziny, wartości tradycyjnych, a tak naprawdę jest to najbardziej antyrodzinny rząd. Przedstawiamy to na wykresach, podkreślamy to na każdym kroku – mówiła deputowana Aleksandra Gajewska. – Oczekujemy, że państwo będzie stało po naszej stronie, że będzie o nas walczyło, o nas dbało i my nie pozwolimy, by PiS i Konfederacja zniszczyły poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin, młodych Polek i Polaków. O to będziemy się bić konsekwentnie każdego dnia, co robimy już od wielu lat – zaznaczyła.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Jak Polacy oceniają działalność rządu?Czytaj też:

Müller: Nawet cierpliwe osoby mają dość słuchania kłamstw ze strony PO