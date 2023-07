"Wiecie, jaka jest różnica między nami a nim?". Morawiecki uderza w Tuska

W sobotę Mateusz Morawiecki wystąpił w trakcie pikniku promującego program 800 plus. Spotkanie odbyło się w ośrodku wypoczynkowym Paprocany w Tychach.

– Bardzo mi miło, że jestem tutaj, w przepięknych Tychach. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj, za wasze uśmiechy w ten piękny, wakacyjny weekend. To daje ogromną energię do działania – powiedział premier.

Morawiecki: Będziemy utrzymywali programy społeczne

– Tak długo, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tak długo będziemy utrzymywali programy społeczne – zapewnił Mateusz Morawiecki. – Myślę, że wiele polskich rodzin czuje naszą politykę prorodzinną, prospołeczną, której rdzeniem jest program Rodzina 500 plus, a zaraz 800 plus – dodał.

– Nasi przeciwnicy polityczni, niestety, nazywali naszą politykę "ochłapami". Ostatnio ich lider mówił o tym, że to królowie życia, którzy nie pracują, piją, biją i pobierają świadczenia rożnego rodzaju. Panie Tusk, dzisiaj w historii Polski mamy największą liczbę osób pracujących – ponad 17 mln – oświadczył szef rządu.

Premier: Wiecie, jaka jest różnica między nami a nim?

Odnosząc się do polityki rządu Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki zauważył, że w 2013 r. ponad 2 mln osób było na bezrobociu, a ponad 2 mln osób pracowało na tzw. umowach śmieciowych. – Naprawdę warto mieć to w pamięci, świadomości, bo taka polityka nie może więcej wrócić do Polski – stwierdził premier i określił politycznych przeciwników mianem "farbowanych lisów". Nawiązał przy tym do słów piosenki: "nie daj złapać się farbowanym lisom".

– Pamiętajcie o tym, żeby zawsze pokazywać ten kontrast, tę różnicę. Zobaczcie, że pan Tusk nie ma nic praktycznie do powiedzenia. Wiecie, jaka jest różnica między nami a nim? My chcemy, aby w Polsce było życie jak na Zachodzie, ale bez problemów jak na Zachodzie. A on chce, żeby on sam żył jak na Zachodzie, w zamian za to, że do nas przyciągnie problemy Zachodu – oznajmił Morawiecki.

