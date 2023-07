Marszałek Sejmu: PiS pisało i pisze zawsze swój program wspólnie z obywatelami

W sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek przebywa z wizytą w województwie podkarpackim. Polityk Prawa i Sprawiedliwości spotkała się z mieszkańcami powiatu tarnobrzeskiego oraz udzieliła wypowiedzi dla mediów.

W swoim wystąpieniu marszałek podkreśliła, że w polityce ważnymi aspektami są wiarygodność oraz dotrzymywanie słowa.

Witek o programie PiS

– Prawo i Sprawiedliwość od 2015 r. pokazało i nadal pokazuje, że w polityce można być wiarygodnym i można dotrzymywać słowa. PiS pisało i pisze zawsze swój program wspólnie z obywatelami, wsłuchując się w ich głos. Naszym obowiązkiem było i jest jeździć nie tylko do dużych miast, ale także do tych mniejszych oraz takich właśnie, jak Tarnobrzeg. Chcielibyśmy, aby miasta, które straciły swój blask, ten blask odzyskały. I to chcemy zaproponować na przyszłość – mówiła Elżbieta Witek.

– Platforma Obywatelska nie ma nic do zaproponowania obywatelom, więc opiera swoją kampanię wyborczą na najniższych, podłych instynktach: na obrażaniu ludzi, na pozbawianiu ich godności, czci, na odhumanizowaniu społeczeństwa i na tym, żeby kłamać rano, w południe i wieczorem – stwierdziła polityk.

Program 800 plus

Elżbieta Witek wyjaśniła również, że 800 plus to nie jest waloryzacja. – To jest zmiana programu z 500 plus na 800 plus. Przeliczyliśmy, że będzie nas na to stać. Inflacja spada i mamy nadzieję, że pod koniec roku będzie jednocyfrowa. Dlatego też uważamy, że nie teraz, a od 1 stycznia przyszłego roku będziemy mogli poszerzyć wspomniany program – zaznaczyła.

– Dla nas, jako Prawa i Sprawiedliwości, najważniejszą kwestią jest to, aby Polacy czuli się bezpiecznie. Dlatego też dbamy o ich bezpieczeństwo pod każdym względem. Polacy mieszkający blisko wschodniej granicy często nam dziękują za obecność wojska, policji, Straży Granicznej – oznajmiła marszałek Sejmu. – Inwestujemy w bezpieczeństwo – podkreśliła.

